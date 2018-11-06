Сама спровокувала бійку: моторошні подробиці побиття школярки в Харківській області

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Про постраждалу дівчинкиу з'явилася нова інформація

Учениця шостого класу із села Бердянка Харківської області, яку госпіталізували в обласну дитячу лікарню після побиття однокласниками, сама спровокувала бійку. Про це розповів начальник відділу освіти Зачепилівської сільської ради Олександр Зеленський у коментарі для OBOZREVATEL.

Олександр Зеленський розповів подробиці інциденту і зазначив, що дівчинка сама накинулася на хлопчиків, коли вони грали у футбол на шкільному подвір'ї.

"На воротах стояв хлопчик, підійшла дівчинка і сказала, мовляв, я тут буду стояти. В результаті діти стали штовхатися, битися. І дівчинка схопила хлопця за горло, почала душити. На допомогу прийшли старшокласники, стали її відтягувати і разом звалилися, як раз пошкодили їй ногу", - повідомив Зеленський.

Як повідомив чиновник, мама шестикласниці не стала писати заяву в поліцію, так як вважає, що це дівчинці зашкодить.

"Вона в школі так і сказала, мовляв, я знаю свою дитину, якщо вона зарветься, то зупинити її важко", - додав Олександр Зеленський.

Крім того, стало відомо, що ніяких серйозних переломів у школярки немає. Під час бійки зі школярами дівчинка отримала лише забої м'яких частин.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що стало відомо про стан здоров'я постраждалої школярки із села Бердянка Харківської області.

А також писали про те, що у справі про побиття шестикласниці в Харківській області з'явилися нова інформація.

Відео: РБК-Україна