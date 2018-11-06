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Сама спровоцировала драку: жуткие подробности избиения школьницы в Харьковской области

STYLERЖизнь    06.11.2018 - 17:51
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

О пострадавшей девочке появилась новая информация

Ученица шестого класса из села Бердянка Харьковской области, которую госпитализировали в областную детскую больницу после избиения одноклассниками, сама спровоцировала драку. Об этом рассказал начальник отдела образования Зачепиловской сельской рады Александр Зеленский в комментарии для OBOZREVATEL.

Александр Зеленский рассказал подробности инцидента и отметил, что девочка сама накинулась на мальчишек, когда они играли в футбол на школьном дворе.

"На воротах стоял мальчик, подошла школьница и сказала, мол, я тут буду стоять. В результате дети стали толкаться, драться. И девочка схватила парня за горло, начала душить. На помощь подоспели старшеклассники, стали ее оттягивать и вместе свалились, как раз повредили ей ногу", - сообщил Зеленский.

Как сообщил чиновник, мама шестиклассницы не стала писать заявление в полицию, так как посчитала, что это девочке повредит.

"Она в школе так и сказала, мол, я знаю своего ребенка, если она зарвется, то остановить ее трудно", - добавил Александр Зеленский.

Кроме того, стало известно, что никаких серьезных переломов у школьницы нет. Во время потасовки со школьниками девочка получила только ушибы мягких частей.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что стало известно о состоянии здоровья пострадавшей школьницы из села Бердянка Харьковской области.

А также писали о том, что в деле об избиении шестиклассницы в Харьковской области появились новая информация.

Видео: РБК-Украина

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