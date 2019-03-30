Кожен день нове кохання: найвлюбливіші знаки Зодіаку

Представники цих знаків Зодіаку не можуть довго любити одну людину. Їм притаманний одвічний пошук нових стосунків, які здатні подарувати їм гострі відчуття від першого побачення, першого поцілунку, першого еротичного переживання. Парапсихолог, астролог і психолог Сергій Ланг виділяє п'ять знаків Зодіаку, які можуть легко закохатися.

№ 5. Риби

Ці представники водної стихії ні дня не можуть прожити без почуття закоханості - вони щасливі тільки тоді, коли вони люблять. Навіть якщо поряд з ними немає потрібної людини, вони створять собі образ, у який і будуть закохані. Риби здатні часто міняти свої уподобання і закохуватися сьогодні в одного, а завтра - в іншого.

№ 4. Терези

Терезам часто притаманна віктимна поведінка, вони люблять відчувати себе жертвою. І часто закохуються в тих, кому вони не потрібні. А тих, хто готовий заради них гори звернути, вони відкидають. Ці люди не можуть визначити, хто їм все таки потрібен, і дуже часто спілкуються відразу з декількома людьми і кожного люблять. Терези часто самі руйнують свої сім'ї і йдуть в гонитві за черговий закоханістю.

Любовний гороскоп - найвлюбливіші знаки Зодіаку (фото: pixabay.com)

№ 3. Близнюки

У цих знаках Зодіаку живе кілька особистостей. Дуже часто ці Близнюки самі не до кінця знають себе: сьогодні їм подобається одне, а завтра - інше. Кожна людина здатна відкрити в них нові емоції, які до цього ніхто не міг зачепити. Саме цьому Близнюки можуть дуже часто закохуватися і кожен раз вони щиро вважають, що вони зустріли свою людину. Їх любов буде дуже сильною, але, на жаль, дуже короткою.

№ 2. Стрілець

Стрільці відрізняються влюбливістю з самого дитинства, мало не з дитсадка. Вже в школі їм можуть подобатися відразу кілька однокласників, і за рік вони здатні "перелюбити" весь клас. Ця якість заважає їм у дорослому житті, адже Стрілець не може всидіти на місці, він просто не вміє жити по-іншому. Стрілець береже свою сім'ю, але ось його другій половині, не позаздриш, бо він завжди буде поглядати "наліво", підшукуючи кращі варіанти.

Любовний гороскоп - найвлюбливіші знаки Зодіаку (фото: pixabay.com)

№ 1. Лев

Леви - найвлюбливіші знаки зодіаку. Закохуються вони завжди з першого погляду, тому їх життя може розвернутися на п'ятачку, буквально за мить. Лев може зранку вийти з дому зразковим сім'янином, а вже вдень закохатися в людину, з якою він зустрівся на роботі. Лев вміє любити, але через свої почуття він втрачає голову і веде себе неадекватно по відношенню до свого партнера: ревнує і часто влаштовує істерики.

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