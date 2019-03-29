Теплий Олексій: що категорично не можна робити 30 березня

Теплий Олексій 30 березня - що можна і не можна робити сьогодні (колаж РБК-Україна)

Теплий Олексій за переказами приносив українцям справжнє весняне тепло

Теплого Олексія за православною традицією вшановують у передостанній день першого місяця весни - 30 березня. Раніше в народі у цей день вшановували природу, готувалися до весняних польових робіт і пильно спостерігали за погодою. Styler вирішив розібратися, що можна і що категорично не можна робити в цей весняний день.

Раніше в цей день було прийнято йти рано вранці на риболовлю, оскільки риба підходила до поверхні води. Назовні виносили картоплю з погребів, перевіряли вулики.

Усі роботи по господарству важливо було закінчити саме вранці, щоб вже до вечора зібратися за сімейним столом і вшанувати пам'ять святого Олексія за вечерею. Увечері працювати категорично заборонялося.

Також за традицією було прийнято навідати тещу. В цей день пили медово-березовий узвар. А також віддавали данину березі, яка була символом чистоти. На Олексія збирали березові бруньки, оскільки вірили, що в цей день вони володіють цілющою силою.

Теплий Олексій 30 березня - що можна і не можна робити сьогодні (фото: point.md)

За переказами Олексій, який народився в багатій родині, відмовився від ситого життя і, повіривши в Бога, вирішив присвятити себе служінню Всевишньому. Напередодні свого весілля він втік і протягом довгих років подорожував, працював, присвячував своє життя молитві, добрим справам, харчуючись тільки милостинею.

Через роки він повернувся в рідний будинок і жив у коморі, бо батьки його не впізнали і продовжували оплакувати сина.

У народі говорили 30 березня: "Олексій - з гір потоки". Часто у цей день тала вода тече в річки з гір, і в деяких районах навіть можуть настати паводки.

Зазвичай цей передостанній весняний день березня дійсно теплим і ласкавим був. До речі, синоптики прогнозують на завтра сонячну погоду на більшій частині України.

Діти любили пускати паперові кораблики по струмках. Існує переказ, якщо на 30 березня пустити по першій талій воді кораблик - буде сім'я з урожаєм.

Теплий Олексій 30 березня - що можна і не можна робити сьогодні (фото: pxhere.com)

Народні прикмети на Олексія говорять наступне:

На Олексія тепло означало, що рік буде врожайним.

Якщо погода 30 березня прохолодна, це віщувало холодну весну.

Багато талої води - прикмета того, що буде багатий урожай.

Шпаків нема - чекай негоду.

Гуси летять високо - чекай снігопаду.

Якщо на ліщині з'явилися сережки, значить, зимі кінець, можна садити мак, редиску і квіти.

Якщо сплести 30 березня сітку і відправитися з нею на рибалку, то весь рік риба добре ловитися буде.

Якщо Олексію помолитися, то буде багато меду.

За прикметою 30 березня, якщо цей день випадає на понеділок, то не можна в дорогу збиратися - це до невдачі.

На Олексія полювання буде вдалим.

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