День Феофана: що категорично не можна робити 25 березня

Святий Феофан Нікейський (Сповідник)

25 березня на Феофана Сповідника можна побачити пророчі сни

День Феофана 25 березня вважається світлим і весняним святом, коли можна за особливими прикметами передбачити, що обіцяє рік. Крім того, наші пращури у цей день (12 березня за старим стилем) лікували хвороби і заговорами відводили біду.

Православні молилися Феофану про здоров'я і попросили у святого преподобного заступництва та удачі.

Візантійський чернець, літописець і богослов Феофан Сигріанський Сповідник в народі також відомий як "Феофан – проломи наст". Він дуже шанується православною церквою. Майбутній святий народився близько 760 роки в Константинополі. Його батько Ісак був у родинних стосунках із візантійським імператором Левом III Ісавром. Феофан став стратором у досить молодому віці, потім йому дарували титул спафарія. Після того, як він одружився на дочці візантійського патриція Лева Мегало, Феофан зберіг цнотливість і вирішив прийняти чернецтво.

Феофан був послушником обителі святого Сави. На його обличчі за наказом палестинського царя і гонителя християн Феодора було начертано розпеченим залізом вірші про буяння, тому Феофана Сповідника ще називають начертаним. Преподобному приписують дар чудотворення і здатність виганяти бісів.

Святий Феофан Сповідник

Католики 25 березня день вшановують пам'ять папи римського Григорія Двоєслова.

День Феофана також в народі називають "Григорій".

У цей день категорично не можна лаятися і злитися, інакше весь рік обіцяє нещастя.

Вважалося, що у цей день приходить справжня весна.

Згідно з народними прикметами, якщо на Феофана зранку буде туман, то добре вродять льон і коноплі. Жінки для цього тричі об'їжджали верхи на коцюбі конопляне поле

Вважається, що якщо у цей день погодувати птахів льняним насінням, то і врожай льону буде багатим.

У разі, якщо 25 березня захворів кінь, то довго він вже не одужає. Ще одна прикмета, пов'язана із кіньми - якщо вони голосно пирхають, то це до сильного дощу, а якщо це сталося в дорозі, то чекайте на неприємну зустріч. У той же час, якщо кінь у стайні голосно заіржав - то це обіцяє удачу. Жінкам в цей день не бажано переступати через кінську упряж.

На Феофана люди уважно придивлялися до природи. Так, якщо у цей день лід тоне, а не тане, то рік буде голодний та важкий. Якщо дерева покриє іній, то червень буде дощовий. Якщо погода буде теплою 25 березня, то чекай на непогоже літо.

Тим, хто знайде в цей день в ластівчиному гнізді дрібний камінчик, можна взяти його як оберіг від будь-якого зла. Але потрібно бути вкрай обережним і не пошкодити гніздо, що вважається великим гріхом.

Взагалі зазначимо, що кінь на Феофана вважався основним символом, і в цей день люди повинні особливо дбайливо ставитися до цих тварин. Коней використовували в обрядах, щоб уберегти від пристріту та усяких хвороб. Для цього коня напували водою, у якій лежало кільце або срібна чи золота монета.

25 березня вшановують пам'ять святого Феофана

Вважається, що сни, що приснилися 25 березня, несуть у собі прихований сенс і є віщими.

Якщо у сні ви бачили лікарню, то це до міцного здоров'я. Якщо бідного жебрака, то це обіцяє безсоння. Якщо вам снилися ікони, то це до туги. Якщо вам приснився гусак - то це призведе до швидкої повноти. Якщо приснилася лікарня, то здоров'я буде міцним. Якщо уві сні дитину підкидають, то вона скоро захворіє. Якщо хтось щипає, що зіткнетеся із судом. Якщо уві сні ви поринаєте у воду, то будуть турботи. Якщо вам приснилося, що фарбують яйця - чекайте на добрі звістки та велику радість. Якщо вам наснився чийсь живіт, то чекайте на поразку в бійці. Якщо уві сні лагодять табурет, то закінчаться гроші. Якщо ви прицілюється, то чекайте на амурні пригоди. На ніч краще не заводити будильник, інакше життя буде коротким.

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Як повідомлялося раніше, нещодавно у ПЦУ розповіли про виключення на час великого посту 2019 після Масляного тижня - з 11 березня по 27 квітня - який завершиться святом Великодня. Помічник митрополита Єпіфанія священик Іван Сидор розповів, в яких випадках православні можуть їсти м'ясо.

Так, безліч вірян суворо дотримуються правил Великого посту. Але варто пам'ятати, що такі обмеження можуть серйозно нашкодити деяким людям. Навіть церква дозволяє багатьом вірянам не поститися і не проти виключень з правил для низки людей.

Нагадаємо також, що нещодавно голова ПЦУ митрополит Епіфаній обіцяв, що жінкам у храмах єдиної помісної української православної церкви не обов'язково буде одягати хустку.