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Що не зробили Зайцева і Дронов, щоб уникнути ДТП: думка експертів

STYLERЖиття    09.01.2019 - 13:28

Відео: "Факти ICTV" (www.youtube.com)

8 січня 2019 року відбулося чергове судове засідання у справі смертельного ДТП з шістьма загиблими в Харкові, що сталося 18 жовтня 2017 року. Експерти назвали ряд умов, за яких можна було б уникнути трагедії.

По-перше, водій "Volkswagen" Геннадій Дронов, стартував на жовте світло світлофора. Експерти встановили, що він три секунди їхав на жовтий і одну секунду - на зелений. Якби він стартував на зелений - зіткнення б не сталося. Саме цих трьох секунд вистачило б, щоб уникнути ДТП.

Що не зробили Зайцева і Дронов, щоб уникнути ДТП: думка експертів

Автомобіль Дронова стартував на жовтий (скріншот відео: Факти ICTV/www.youtube.com)

По-друге, водій Олена Зайцева, що знаходиться за кермом "Lexus" перевищила швидкість. Згідно нової експертизи, яку провела сторона Дронова, швидкість авто Зайцевої становила 106,7 км/год. Хоча раніше адвокати обвинуваченої вказували "розмиту" цифру "більше 80 км/год".

По-третє, Дніпровські експерти встановили, якби Зайцева їхала з дозволеною швидкістю 60 км/год - зіткнення не сталося би.

По-четверте, якби Зайцева натиснула на гальма, побачивши жовтий сигнал світлофора, ДТП би не сталося - її гальмівний шлях склав би 90 метрів - вона зупинилася би просто біля світлофора.

Що не зробили Зайцева і Дронов, щоб уникнути ДТП: думка експертів

Авто Зайцевої було за 120 метрів, коли стартувало авто Дронова (скріншот відео: Факти ICTV/www.youtube.com)

Згідно з останніми висновками автомеханіка компанії "Lexus" Костянтина Кузнєцова, Зайцева могла уникнути ДТП, якби вона натиснула на педаль гальма, тоді спрацювала б "система стійкості", яка повинна автоматично включатися при гальмуванні машини. Це дозволяє автомобілю зберігати траекторію при гальмуванні - а "Lexus" Зайцевої відхилився на 30 градусів. Але педаль газу була втиснута в підлогу.

Ускладнюють хід справи ще кілька обставин - і досі не знайшли червоний автомобіль "Mazda", з яким Зайцева влаштувала гонки.

Також без відповіді залишається питання, чи була Зайцева під впливом наркотичних засобів. Нарколог, що проводила огляд винуватців трагедії зазначила у неї звужені зіниці, невиконану "позу Ромберга" і хитку ходу. У сечі Зайцевої знайшли опіати, однак слідчий чомусь не передав експертам ці документи.

До того ж зникла сеча і кров винуватиці трагедії, які необхідні для вирішального повторного аналізу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що під Тернополем у ДТП загинув 11-річний син українського дипломата - співробітника посольства України в Туреччині.

Ми також публікували новину про те, як п'яний любитель риболовлі влаштував співробітникам поліції "шоу" з погрозами покликати "радянських кентов".

Раніше ми повідомляли, що згідно зі статистикою за останню добу в Україні сталося майже 500 ДТП.

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