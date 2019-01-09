Что не сделали Зайцева и Дронов, чтобы избежать ДТП: мнение экспертов

Видео: "Факты ICTV" (www.youtube.com)

8 января 2019 года состоялось очередное судебное заседание по делу смертельного ДТП с шестью погибшими в Харькове, которое произошло 18 октября 2017 года. Эксперты назвали ряд условий, при которых можно было бы избежать трагедии.

Во-первых, водитель "Volkswagen" Геннадий Дронов, стартовал на желтый свет светофора. Эксперты установили, что он три секунды ехал на желтый и одну секунду - на зеленый. Если бы он стартовал на зеленый - столкновение бы не произошло. Именно этих трех секунд хватило бы, чтобы избежать ДТП.

Автомобиль Дронова стартовал на желтый (скриншот видео: Факты ICTV/www.youtube.com)

Во-вторых, водитель Алена Зайцева, находящаяся за рулем "Lexus" превысила скорость. Согласно новой экспертизе, которую провела сторона Дронова, скорость авто Зайцевой составляла 106,7 км/час. Хотя ранее адвокаты обвиняемой указывали "размытую" цифру "более 80 км/час".

В-третьих, Днепровские эксперты установили, если бы Зайцева ехала с позволенной скоростью - 60 км/час - столкновения не произошло бы.

В-четвертых, если бы Зайцева нажала на тормоз, увидев желтый сигнал светофора, ДТП бы не произошло - ее тормозной путь составил бы 90 метров - она остановилась бы прямо возле светофора.

Авто Зайцевой было за 120 метров, когда стартовало авто Дронова (скриншот видео: Факты ICTV/www.youtube.com)

Согласно последним заключениям автомеханика компании "Lexus" Константина Кузнецова, Зайцева могла избежать ДТП, если бы она нажала педаль тормоза, тогда сработала бы "система устойчивости", которая должна автоматически включаться при торможении машины. Это позволяет автомобилю сохранять траекторию при торможении - а "Lexus" Зайцевой отклонился на 30 градусов. Но педаль газа была вжата в пол.

Осложняют ход дела еще несколько обстоятельств - по-прежнему не нашли красный автомобиль "Mazda", с которым Зайцева устроила гонки.

Также без ответа остается вопрос, была ли Зайцева под воздействием наркотических средств. Нарколог, проводившая освидетельствование виновницы трагедии отметила у нее суженные зрачки, невыполненную "позу Ромберга" и шатающуюся походку. В моче Зайцевой нашли опиаты, однако следователь почему-то не передал экспертам эти документы.

К тому же исчезла моча и кровь виновницы трагедии, которые необходимы для решающего повторного анализа.

Напомним, ранее мы писали о том, что под Тернополем в ДТП погиб 11-летний сын украинского дипломата - сотрудника посольства Украины в Турции.

Мы также публиковали новость о том, как пьяный любитель рыбалки устроил сотрудникам полиции "шоу" с угрозами позвать "советских кентов".

Ранее мы сообщали, что согласно статистике за последние сутки в Украине произошло почти 500 ДТП.