Сімейний бізнес: в Києві жінка разом з дітьми займалася сутенерством

В Києві 49-річна жінка займалася сутенерством протягом двох років. До нелегального бізнесу вона залучила своїх дітей - 22-річну доньку та 19-річного сина, які працювали в її закладі адміністраторами, повідомляє ТСН.

Матір займалася вербуванням працівниць - за два роки до проституції залучили 12 жінок. За годину сексуальних втіх брали 1000 гривень, при цьому 50% йшло в кишеню сутенерці.

Правоохоронці з'ясували, що дівчата надавали свої послуги на трьох різних кватрирах, а клієнтів підшукували за допомогою інтернет-оголошень.

Проституція в Києві - жінка разом з дітьми займалася сутенерством (колаж: РБК-Україна)

Суд призначив дітям сутенерки нічний домашній арешт. А головного організатора - жінку на ім'я Оксану суд відправив у СІЗО з можливістю вийти під заставу. За неї донька Богдана вже внесла 96 тисяч гривень.

Жінки, що працювали повіями, у цій справі проходять, як свідки. На організаторів, якщо їхню провину доведуть, чекає до семи років ув’язнення.

Нагадаємо, у Києві дві жінки взяли в полон 15-річну дівчину і змусили її надавати сексуальні послуги.

До слова, 1 березня в Києві під будівлею МВС відбулася акція на захист працівників сфери надання сексуальних послуг.