"Сервіс – вогонь": обурила киян величезна черга в метро (відео)

Фото: РБК-Україна

Чергу простяглася до будівлі ж/д вокзалу

У неділю, 5 серпня, на вході станції київського метро "Вокзальна" утворилася гігантська черга. Відповідне відео було опубліковано на сторінці спільноти "Los Solomas" у Facebook.

"Ж/д вокзал. 05.08.2018 06:45. Чергу до метро! Метрополітен, ви – нелюди! Дебіли зі своєю політиків по одному жетону на руки за 8 грн. Сервіс – вогонь", - сказано у підписі до відео.

ЗАЛІЗНИЧНИЙ вокзал. 05.08.2018 06.45 Черга до метро! Метрополітен Ви нелюди! Дебіли із своєю політикою по 1 жетоном на руки за 8грн! Сервіс вогонь! Опубліковано Los Solomas . Київ Неділя, 5 серпня 2018 р.

Відео: Черга на станцію метро "Вокзальна" (facebook.com/lossolomas)

На кадрах видно, що черга простяглася від кас метро і тягнеться по площі до центрального входу в будівлю залізничного вокзалу.

Що саме послужило причиною утворення такої черги, не повідомляється. Припускають, що затримка в роботі метрополітену могла статися не через проблеми з продажем жетонів, а через технічний збій на іншій гілці метро.

Скріншот поста (facebook.com/lossolomas)

"Це що апокаліпсис?" – коментують в мережі.

"А взагалі, це вокзал. Ну співпало прибуття кількох поїздів, люди приїжджі або ті, хто з відпочинку не будуть же з собою жетони брати, плюс люди на роботу, з роботи. От же ж, аби з чого робити трагедію", - зазначили користувачі.

"Я багато разів спостерігала шалені черги в касу метро при тому, що автомати з продажу жетонів та поповнення карт стояли не затребувані! Люди часто самі створюють собі проблеми", - розповіли в мережі.

Нагадаємо, як киянин приніс на обмін 2300 жетонів метро.

"Сьогодні останній день, коли сині жетони можна обміняти на зелені без доплати. По одному змінюють в касах, більше – у сервісних центрах на станції "Дорогожичі", "Дарниця", "Майдан Незалежності" та "Політехнічний інститут", - повідомила Наталія Макогон.

До речі, у Києві запропонували підвищити вартість проїзду в метро до 2 євро.

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