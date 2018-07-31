"Запасливый мужчина": киевлянин принес на обмен 2300 жетонов метро

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Сегодня, 31 июля, был последний день, когда обмен можно было произвести без доплаты

К сотруднику киевского метрополитена сегодня, 31 июля, обратился один мужчина, который принес с собой 2300 жетонов для того, чтобы обменять их на новые без доплаты. Об этом сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь подземки Наталья Макогон.

"Сегодня последний день, когда синие жетоны можно обменять на зеленые без доплаты. По одному меняют в кассах, больше – в сервисных центрах на станциях "Дорогожичи", "Дарница", "Майдан Независимости" и "Политехнический институт", - сообщила Наталья.

Она рассказала, что сегодня несколько жителей города принесло по несколько сотен жетонов для обмена: "А пока вы то делаете, добавлю, что один запасливый мужчина принес на обмен 2300 жетонов. Если ездить дважды в день, то это почти на 3,5 года. Еще двое пассажиров – по 500 и один – 240 жетонов старого образца".

Также Наталья Макогон добавила, что в августе обмен будет проводиться только в сервисных центрах и уже с доплатой или пропорционально. "Посмотрите в карманы, шухлядки, сумочки и кошельки, чтобы воспользоваться возможностью", - сказала она.

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