"Моя любимая птица": киевляне шокированы уничтожением мурала (фото)

Фото: Мурал "Стриж" (wikimedia.org/Qypchak)

В сети разгорелся спор из-за утепления одной квартиры в многоэтажном доме

В Святошинском районе Киева уничтожают красивый мурал со стрижом уличного художника Алекса Максимова на фасаде многоэтажного жилого дома. Местные жители решили утеплить свою квартиру, и поверх рисунка строители наклеивают пенопласт. Об этом рассказал столичный активист Гео Лерос на своей странице в соцсети Facebook. Он опубликовал несколько снимков мурала с кусками наклеенного пенопласта.

Рисунок можно увидеть на улице Академика Булаховского, 40.

"Говорят, РДА разрешило. Ул. Булаховского 40. г. Киев", - отметил активист.

Фото: Стриж (facebook.com/geo.ya.1)

Фото: Стриж (facebook.com/geo.ya.1)

Фото: Мурал до (facebook.com/letDUCKrule)

"Птичку жалко", - написали в сети.

"Ты не понял, это птичку в домик прячут", - с сарказмом отметил Лерос.

Ситуацию прокомментировали многие пользователи сети:

"Птичка хорошая, можно же поверх утепления дорисовать фрагмент?".

"Тю, так что, разве сложно снять этот пенопласт? Можем скинуться на альпиниста послезавтра".

"Безумная жесть".

"Печально".

"Ну, ожидаемо же. Кто рисует по неутепленным торцам?".

"Та норм, зато все будут видеть в какой квартире живут дебилы".

"Рагули".

"Жесть".

"Моя любимая птица".

"Интересно, как себя чувствует этот тип на веревке. Сможет ли он вечером посмотреть на то, что сделал, и самому себе сказать: "ты отлично потрудился, приятель"?".

"Самое обидное, что от лоскутного утепления - только грибок у соседей и никакого утепления".

"Так стены никто не утепляет. Либо вся стена, либо нет. Это примха хозяина квартиры ради 2-3 градусов разницы. Но разница температур, которая образуется по швам, будет невероятна, которая в свою очередь начнет разрушать панель".

Стоит отметить, что некоторые пользователи стали на сторону владельцев квартиры, и считают, что люди не должны мерзнуть из-за рисунке на фасаде дома.

"Вот честно, я не знаю как бы это сказать...но все же скажу. Вы правда думаете что человеку больше некуда деньги выбросить и он специально занимается ерундой всякой? Утепление сейчас стоит дорого. Я живу в угловой квартире и, увы, знаю, что такое лужи в квартире во время дождя, грибок в спальне и т.д. Я думаю, не нужно объяснять. чем плесень и влажность чреваты для здоровья. Так что прежде чем так удивляться чему-то, поставьте себя на место человека и попытайтесь понять почему же он мог так поступить", - написала Ann Vorobiova.

"Перед тем как рисовать что-то на стенах дома, поинтересуйтесь у жильцов. Каждый имеет право утеплить свое жилье. И нефиг здесь нести какой-то бред про красоту и про птичку. Людям мерзнуть из-за вашей птички что ли?", - отметил Вячеслав Стахнюк.

"Никто не думает о том, что утепление - это необходимость. Или человек должен мерзнуть ради искусства?" – спросила Veronica Boid.

Скриншот поста (facebook.com/geo.ya.1)

Скриншот поста (facebook.com/geo.ya.1)

Скриншот комментариев (facebook.com/geo.ya.1)

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