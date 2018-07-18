"Мій улюблений птах": кияни шоковані знищенням мурала (фото)

Фото: Мурал "Стриж" (wikimedia.org/Qypchak)

У мережі розгорілася суперечка через утеплення однієї квартири в багатоповерховому будинку

У Святошинському районі Києва знищують красивий мурал "Стриж" вуличного художника Алекса Максимова на фасаді багатоповерхового житлового будинку. Місцеві мешканці вирішили утеплити свою квартиру, і поверх малюнка будівельники наклеюють пінопласт. Про це розповів столичний активіст Гео Лерос на своїй сторінці в соцмережі Facebook. Він опублікував кілька знімків мурала з шматками наклеєного пінопласту.

Малюнок можна побачити на вулиці Академіка Булаховського, 40.

"Кажуть, РДА дозволив. Вул. Булаховського 40. м. Київ", - зазначив активіст.

Фото: Стриж (facebook.com/geo.ya.1)

Фото: Стриж (facebook.com/geo.ya.1)

Фото: Мурал до (facebook.com/letDUCKrule)

"Пташку шкода", - написали в мережі.

"Ти не зрозумів, це пташку в будиночок ховають", - зіронізував Лерос.

Ситуацію прокоментували багато користувачів мережі:

"Пташка хороша, можна ж поверх утеплення домалювати фрагмент?".

"Тю, так що, хіба складно зняти цей пінопласт? Можемо скинутись на альпініста післязавтра".

"Шалена жесть".

"Сумно".

"Ну, що ж очікувано. Хто малює на неутеплених торцях?".

"Та норм, зате всі будуть бачити у якій квартирі живуть дебіли".

"Рагулі".

"Жесть".

"Мій улюблений птах".

"Цікаво, як себе почуває цей тип на мотузці. Чи зможе він увечері подивитися на те, що зробив, і самому собі сказати: "ти добре потрудився, приятель"?".

"Найприкріше, що від клаптикового утеплення - тільки грибок у сусідів і ніякого утеплення".

"Так стіни ніхто не утеплює. Або вся стіна, або ні. Це примха господаря квартири заради 2-3 градусів різниці. Але різниця температур, яка утвориться по швах, буде неймовірна, яка в свою чергу почне руйнувати панель".

Варто відзначити, що деякі користувачі стали на бік власників квартири, і вважають, що люди не повинні мерзнути через малюнку на фасаді будинку.

"От чесно, я не знаю як би це сказати...але все ж скажу. Ви правда думаєте, що людині більше нікуди викинути гроші і він спеціально займається всякою нісенітницею? Утеплення зараз коштує дорого. Я живу в кутовій квартирі і, на жаль, знаю, що таке калюжі в квартирі під час дощу, грибок у спальні і т. д. Я думаю, не потрібно пояснювати. чим цвіль і вологість небезпечні для здоров'я. Так що перш ніж так дивуватися чомусь, поставте себе на місце людини і спробуйте зрозуміти, чому ж він міг так вчинити", - написала Ann Vorobiova.

"Перед тим як малювати щось на стінах дому, поцікавтеся у мешканців. Кожен має право утеплити своє житло. І нєфіг тут нести якусь маячню про красу і про пташку. Людям мерзнути через вашу пташку чи що?" - зазначив В'ячеслав Стахнюк.

"Ніхто не думає про те, що утеплення - це необхідність. Чи людина має мерзнути заради мистецтва?" – запитала Veronica Boid.

Скріншот поста (facebook.com/geo.ya.1)

Скріншот поста (facebook.com/geo.ya.1)

Скріншот коментарів (facebook.com/geo.ya.1)

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