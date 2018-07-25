Центр Киева украсил новый красочный мурал (фото)

На Крещатике появилась мудрая сова
В центре Киева появился новый мурал – загадочная сова с книгой. Соответствующее изображение опубликовал уличный художник и автор работы Виталий Гидеван на своей странице в соцсети Facebook.
Стоит отметить, что сова изображена с книгой, страницы которой летят словно птицы, вокруг – цветы, а в центре картины – вселенная со звездами.
"Огромная вселенная скрывается на страницах книг. Мы связаны с ними с самого рождения. Азбука, сказки, а вскоре и захватывающий мир науки, фантазий и любви... Они дают возможность окунуться в другое измерение, прожить новую жизнь. Читая одну и ту же книгу, каждый представляет свой сюжет", - написал автор мурала.
"Этот кладезь знаний дает огромную силу - на свершение величайших открытий, неимоверных сооружений и героических поступков..." – отметил он.
Фото: Мурал на Крещатике (facebook.com/vitaliy.gideone)
"А в самом центре столицы, в тихом школьном дворике, теперь живет сова и делится своей мудростью со всеми желающими", – сообщил художник.
Скриншот поста (instagram.com/vitaliy_gide1)
Скриншот поста (facebook.com/vitaliy.gideone)
Кстати, киевляне шокированы уничтожением популярного мурала.
В Святошинском районе столицы испортили красивый мурал со стрижом уличного художника Алекса Максимова на фасаде многоэтажного жилого дома.
Киевские муралы - украшение города (видео: STYLER.rbc.ua)