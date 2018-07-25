Центр Києва прикрасив новий барвистий мурал (фото)

На Хрещатику з'явилася мудра сова
У центрі Києва з'явився новий мурал - загадкова сова з книгою. Відповідне зображення опублікував вуличний художник і автор роботи Віталій Гідеван на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
Варто відзначити, що сова зображена з книгою, сторінки якої летять мов птахи, навколо - квіти, а в центрі картини - всесвіт з зірками.
"Величезний всесвіт ховається на сторінках книг. Ми пов'язані з ними з самого народження. Азбука, казки, а незабаром і захоплюючий світ науки, фантазій і любові ... Вони дають можливість зануритися в інший вимір, прожити нове життя. Читаючи одну і ту ж книгу, кожен представляє свій сюжет", - написав автор мурала.
"Це джерело знань дає величезну силу - на звершення найбільших відкриттів, неймовірних споруд і героїчних вчинків ..." - зазначив він.
Фото: Мурал на Хрещатику (facebook.com/vitaliy.gideone)
"А в самому центрі столиці, в тихому шкільному дворику, тепер живе сова і ділиться своєю мудрістю з усіма бажаючими", - повідомив художник.
Скріншот поста (instagram.com/vitaliy_gide1)
Скріншот поста (facebook.com/vitaliy.gideone)
До речі, кияни шоковані знищенням популярного мурала.
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