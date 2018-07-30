"Самый красивый город": Киев покорил итальянца-путешественника

Фото: Киев (instagram.com/want_kiev)

В сети рассказали, что житель Мадрида думает об украинской столице

Украинский бизнесмен показал жителю Мадрида Киев и после его восторженных взглядов отметил, что украинская столица – красивый город. Об этом написал Алексей Давиденко на своей странице в соцсети Facebook.

"Гуляли по Подолу с нашим партнером из Мадрида. Как турист, он был восхищен", - отметил Давиденко.

Он описал маршрут, по которому провел своего коллегу.

"Нет эмигрантов. Массы людей гуляют, фотографируются, сидят в кафешках и торгуются в сувенирных лавках на Андреевском спуске, но никто назойливо к тебе не пристает с желанием привязать веревочку на руку, продать розу или сумку а-ля Гуччи. Практически нет нищих и попрошаек", - отметил он.

"Разгар выходного дня, толпы туристов и гуляющих, но нет бездомных и на всей дистанции лишь один парень просящий милостыню", - добавил Давиденко.

Фото: Украинец с итальянцем (facebook.com/ukrdav)

Цены, по его словам, итальянцу показались "смешными", особенно поразила стоимость проезда в метро.

"По маршруту присели на Сагайдачного перекусить. Приличный обед на двоих стоит в пределах 10 евро. Везде бесплатный WiFi. Захотел кофе в "Улитке" - 0.40 центов. Возвращаясь с Подола, он решил сам заплатить за свой жетон в метро и был обескуражен - 0.25 центов. Сказал, что у них от €2.30", - отметил автор публикации.

"А джампер с моста за €7 и очередь из желающих вообще свели его с ума", - добавил он.

"Нет страха терактов. На Почтовой дети купаются в фонтане, на набережной молодежь сидит на асфальте, курит кальян, а семьи с детьми гуляют вдоль Днепра, но нигде не стоят барьеры и бетонные плиты от террористов на грузовиках", - отметил Давиденко.

Когда он со своим спутником поднялись на Пешеходный мост, итальянец сказал: "Вау! В самом центре города вокруг столько зелени, чистая вода и пляжи!".

"Ну и главное. У него шея устала крутиться. Такого количества красивых девушек он не видел нигде и никогда. А он, на минуточку, экспортный менеджер, отвечающий за 40 стран, в каждой из которых он был не единожды", - подчеркнул Давиденко.

В Украине итальянец был первый раз.

"Нашел тут большой рынок сбыта и стабильного партнера. Обещал обязательно вернуться, чтобы искупаться в Днепре и прыгнуть с моста!" – рассказал он.

"Вот что я подумал. Мы все время чем-то недовольны. Мы во всем ищем негатив. Мы уже даже не замечаем, сколько у нас есть своих неоспоримых преимуществ. Сколько всего у нас классного, из чего можно сделать изюминку, привлечь туристов и извлечь выгоду", - отметил Давиденко.

"Киевляне! У нас с вами красивый город", - заявил автор публикации.

Скриншот поста (facebook.com/ukrdav)

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