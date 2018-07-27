"Комфорт по 8 с подогревом": в Киеве на ходу задымился троллейбус (фото)

Фото: РБК-Украина

В салоне транспортного средства находились пассажиры

В Соломенском районе Киева на ходу загорелся троллейбус, в котором находились пассажиры. Инцидент произошел в пятницу, 27 июля. Об этом сообщается на странице "Киев Оперативный" в соцсети Facebook.

"Вблизи Индустриального путепровода (напротив "Форы") произошло задымление в троллейбусе. Скорее всего - короткое замыкание", - сообщили в сети.

"К счастью, без пострадавших", - отметили в сообществе.

Фото: Троллейбус (facebook.com/KyivOperativ)

"Это комфорт по 8 с подогревом", - отметили в комментариях.

"Бред какой-то. А где "покращення"?" - написала один из пользователей сети.

"Карма восьми гривен", - с иронией отметил Валентин Кондратенко.

"Мало проезд повысили", - написал Заур Амиров.

Скриншот поста (facebook.com/KyivOperativ)

Скриншот комментариев (facebook.com/KyivOperativ)

Ранее в сети показали "поездки повышенного комфорта" в киевском транспорте. В столице с 14 июля подняли стоимость проезда в общественном транспорте с четырех до восьми гривен. Пассажиры показали качество поездок в автобусах, троллейбусах и трамваях.

История подорожания проезда в общественном транспорте (видео: STYLER.rbc.ua)