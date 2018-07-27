"Комфорт по 8 з підігрівом": у Києві на ходу задимився тролейбус (фото)

Фото: РБК-Україна

В салоні транспортного засобу знаходилися пасажири

У Солом'янському районі Києва на ходу загорівся тролейбус, в якому знаходилися пасажири. Інцидент стався у п'ятницю, 27 липня. Про це повідомляється на сторінці "Київ Оперативний" в соцмережі Facebook.

"Поблизу Індустріального шляхопроводу (навпроти "Фори") сталося задимлення в тролейбусі. Швидше за все - коротке замикання", - повідомили в мережі.

"На щастя, без постраждалих", - відзначили в спільноті.

Фото: Тролейбус (facebook.com/KyivOperativ)

"Це комфорт по 8 з підігрівом", - відзначили в коментарях.

"Маячня якась. А де "покращення"?" - написала один з користувачів мережі.

"Карма восьми гривень", - з іронією зазначив Валентин Кондратенко.

"Мало проїзд підвищили", - написав Заур Аміров.

Скріншот поста (facebook.com/KyivOperativ)

Скріншот коментарів (facebook.com/KyivOperativ)

Раніше в мережі показали "поїздки підвищеного комфорту" в київському транспорті. У столиці з 14 липня підняли вартість проїзду в громадському транспорті з чотирьох до восьми гривень. Пасажири показали якість поїздок в автобусах, тролейбусах і трамваях.

Історія подорожчання проїзду в громадському транспорті (відео: STYLER.rbc.ua)