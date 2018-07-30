"Найкрасивіше місто": Київ підкорив італійця-мандрівника

Фото: Київ (instagram.com/want_kiev)

У мережі розповіли, що житель Мадрида думає про українську столицю

Український бізнесмен показав жителю Мадрида Київ і після його захоплених поглядів зауважив, що українська столиця – гарне місто. Про це написав Олексій Давиденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Гуляли по Подолу з нашим партнером з Мадрида. Як турист, він був захоплений", - зазначив Давиденко.

Він описав маршрут, по якому провів свого колегу.

"Немає емігрантів. Маси людей гуляють, фотографуються, сидять в кафешках і торгуються в сувенірних крамницях на Андріївському узвозі, але ніхто настирливо до тебе не пристає з бажанням прив'язати мотузку на руку, продати троянду або сумку а-ля Гуччі. Практично немає жебраків", - зазначив він.

"Розпал вихідного дня, натовпи туристів і тих, хто гуляє, але немає бездомних і на всій дистанції лише один хлопець просить милостиню", - додав Давиденко.

Фото: Українець з італійцем (facebook.com/ukrdav)

Ціни, за його словами, італійцеві здалися "смішними", особливо вразила вартість проїзду в метро.

"За маршрутом присіли на Сагайдачного перекусити. Пристойний обід на двох коштує в межах 10 євро. Скрізь безкоштовний WiFi. Захотів каву в "Равлику" - 0.40 центів. Повертаючись з Подолу, він вирішив сам заплатити за свій жетон у метро. Був збентежений - 0.25 центів. Сказав, у них від €2.30", - зазначив автор публікації.

"А джампер з мосту за €7 і черга з охочих взагалі звели його з розуму", - додав він.

"Немає страху терактів. На Поштовій діти купаються у фонтані, на набережній молодь сидить на асфальті, курить кальян, а сім'ї з дітьми гуляють вздовж Дніпра, але ніде не стоять бар'єри і бетонні плити від терористів на вантажівках", - зазначив Давиденко.

Коли він зі своїм супутником піднялися на Пішохідний міст, італієць сказав: "Вау! В самому центрі міста навколо стільки зелені, чиста вода і пляжі!".

"Ну і головне. У нього шия втомилася крутитися. Такої кількості красивих дівчат він не бачив ніде і ніколи. А він, на хвилиночку, експортний менеджер, відповідальний за 40 країн, в кожній з яких він був не один раз", - наголосив Давиденко.

В Україні італієць був уперше.

"Знайшов тут великий ринок збуту і стабільного партнера. Обіцяв обов'язково повернутися, щоб викупатися в Дніпрі і стрибнути з мосту!" – розповів він.

"Ось що я подумав. Ми весь час чимось незадоволені. Ми в усьому шукаємо негатив. Ми вже навіть не помічаємо, скільки у нас є своїх незаперечних переваг. Скільки всього у нас класного, з чого можна зробити родзинку, залучити туристів і отримати вигоду", - зазначив Давиденко.

"Кияни! У нас з вами гарне місто", - заявив автор публікації.

Скріншот поста (facebook.com/ukrdav)

Раніше повідомлялося, що в Києві на ходу задимився тролейбус. Інцидент стався в Солом'янському районі.

До речі, центр Києва прикрасив новий барвистий мурал. У столиці з'явилася загадкова сова з книгою, сторінки якої летять мов птахи, навколо - квіти, а в центрі картини - всесвіт. Зображення можна побачити в одному зі столичних шкільних дворів. Автор роботи - популярний вуличний художник.

Київські мурали - прикраса міста (відео: STYLER.rbc.ua)