"Запасливий чоловік": киянин приніс на обмін 2300 жетонів метро

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Сьогодні, 31 липня, був останній день, коли обмін можна було зробити без доплати

До співробітникова київського метрополітену сьогодні, 31 липня, звернувся один чоловік, який приніс з собою 2300 жетонів для того, щоб обміняти їх на нові без доплати. Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook прес-секретар підземки Наталія Макогон.

"Сьогодні останній день, коли сині жетони можна обміняти на зелені без доплати.

По одному міняють у касах, більше - у сервісних центрах на станціях "Дорогожичі", "Дарниця", "Майдан Незалежності" та "Політехнічний інститут", - повідомила Наталія.

Вона розповіла, що сьогодні кілька жителів міста принесло по кілька сотень жетонів для обміну: "А поки ви то робите, додам, що один запасливий чоловік приніс на обмін 2300 жетонів. Якщо їздити двічі на день, то це майже на 3,5 років. Ще двоє пасажирів - по 500 і один - 240 жетонів старого зразка".

Також Наталія Макогон додала, що в серпні обмін буде проводитися тільки у сервісних центрах і вже з доплатою або пропорційно. "Позаглядайте в кишені, шухлядки, сумочки та гаманці, щоб скористатися можливістю", - сказала вона.

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