"Сервис – огонь": киевлян возмутила громадная очередь в метро (видео)

Фото: РБК-Украина

Очередь протянулась до здания ж/д вокзала

В воскресенье, 5 августа, на входе станции киевского метро "Вокзальная" образовалась гигантская очередь. Соответствующее видео было опубликовано на странице сообщества "Los Solomas" в Facebook.

"Ж/д вокзал. 05.08.2018 06:45. Очередь к метро! Метрополитен, вы – нелюди! Дебилы со своей политиков по одному жетону на руки за 8 грн. Сервис – огонь", - сказано в подписи к видеоролику.

ЖД вокзал. 05.08.2018 06.45 Черга до метро! Метрополітен Ви нелюди! Дебіли із своєю політикою по 1 жетону на руки за 8грн! Сервіс вогонь! Опубліковано Los Solomas . Киев Неділя, 5 серпня 2018 р.

Видео: Очередь на станцию метро "Вокзальная" (facebook.com/lossolomas)

На кадрах заметно, что очередь протянулась от касс метро и тянется по площади до центрального входа в здание железнодорожного вокзала.

Что именно послужило причиной образования такой очереди, не сообщается. Предполагают, что заминка в работе метрополитена могла произойти не из-за проблемы с продажей жетонов, а из-за технического сбоя на другой ветке метро.

Скриншот поста (facebook.com/lossolomas)

"Это что апокалипсис?" – комментируют в сети.

"А вообще, это вокзал. Ну совпало прибытие нескольких поездов, люди приезжие или те, кто с отдыха не будут же с собой жетоны брать, плюс люди на работу, с работы. Вот же ж, абы из чего-то сделать трагедию", - отметили пользователи.

"Я много раз наблюдала бешеные очереди в кассу метро при том, что автоматы по продаже жетонов и пополнения карт стояли не востребованные! Люди зачастую сами себе проблемы создают", - рассказали в сети.

Напомним, как киевлянин принес на обмен 2300 жетонов метро.

"Сегодня последний день, когда синие жетоны можно обменять на зеленые без доплаты. По одному меняют в кассах, больше – в сервисных центрах на станциях "Дорогожичи", "Дарница", "Майдан Независимости" и "Политехнический институт", - сообщила Наталья Макогон.

Кстати, в Киеве предложили повысить стоимость проезда в метро до 2 евро.

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