У мережі з'явилися кадри відео з місця масштабної авіакатастрофи вертольота Мі-8 в Росії

Ілюстративне фото (wikimedia.org/Allen Drebert)

В результаті аварії вертольота загинуло 18 осіб, включаючи трьох членів пілотного екіпажу

У Красноярському краї (Росія) зазнав аварії вертоліт Мі-8, всі люди, що знаходилися на борту, трагічно загинули, їх було всього 18 осіб, включаючи екіпаж. Як відомо, авіакатастрофа сталася при зльоті. Вертоліт зіткнувся з зовнішньої вантажною підвіскою іншого літального апарату Мі-8. Відео з моментом інциденту опубліковано на Instagram-сторінці пабліка "ДТП/ПП Красноярськ".

Публікація від ДТП/ПП [КРАСНОЯРСЬК] 18+ (@chp.kras) 3 Сер 2018 в 9:56 PDT

Відео з міста аварії вертольота Мі-8 (instagram.com/chp.kras)



"Два вертольоти компанії Utair виконували зліт поблизу один від одного в районі Ванкорського нафтового родовища. Першим виконував зліт Мі-8 з зовнішньої вантажною підвіскою і без пасажирів на борту. Другий вертоліт, на якому знаходилися робочі вахтових змін, зіткнувся із зовнішньою підвіскою вертольота з вантажем, внаслідок чого впав, розбився і згорів", - написано в повідомленні, що супроводжує відео.



За наявними даними вертоліт перевозив робітників-нафтовиків. Причини зіткнення на даний момент не встановлені, ведеться розслідування. Всі 15 пасажирів, а також три члени екіпажу загинули на місці пригоди.



Інший Мі-8, на борту якого не було пасажирів, скинув зовнішню вантажну підвіску і виконав посадку, екіпаж не постраждав, повідомили у "Росавіації".



У "Роснефти" повідомили, що серед пасажирів літака вертольота були працівники нафтогазової компанії "РН-Ванкор" та підрядних організацій.

Також повідомляється, що вертоліт з робітниками виконував рейс за маршрутом Ванкор-Пурпе (Туруханський район Красноярського краю).



Відомо, що на місці авіа катастрофи виявили дві так звані "чорні скриньки". Зараз ведеться розшифровка записів, зроблених під час аварії вертольота



"Виявлений мовний самописець і параметричне записуючий пристрій. Однак у цьому випадку вони навряд чи містять достатньо інформації, щоб встановити причини події. Занадто стрімко розвивалася аварія", - сказали в штабі ліквідації наслідків НС.

Нагадаємо, раніше з'явилося відео, зняте пасажиром з салону літаків в момент авіа краху.

Крім того повідомлялося, що сталася катастрофа на Скнилові, у Львові пообіцяли надати по 2 тисячі гривень родичам загиблих в ній.

Також повідомлялося про те, що Тверський нагадав про мародерство бойовиків на місці падіння боїнга MH17.

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