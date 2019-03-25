У мережі різко розкритикували кандидата в президенти Руслана Кошулинського

До закінчення виборної гонки залишилося менше тижня, а з окремими претендентами на пост президента українці навіть не встигли познайомитися. У їх числі – лідер від політичної партії "Свобода" і так званий єдиний кандидат від націоналістів Руслан Кошулинський, який навіть не спробував проводити активну агітаційну кампанію.

На думку прихильників "Свободи", своєю бездіяльністю Кошулинський "злив" українських патріотів і дав зелене світло кандидатам від нинішньої влади. Про це стало відомо з повідомлень у патріотичних групах і спільнотах в Facebook.

На думку користувачів, небажання Кошулинського брати активну участь у виборчій кампанії – результат його причетності до газових махінацій Курченко і Онищенко. Повідомляється, що в кримінальних справах, відкритих за фактом даної афери, фігурує компанія, засновником якої є "свободівець" Кошулинський. Зокрема, мова йде про фірму "Торгова біржа "Універсальна", яка після обрання Руслана Кошулинського народним депутатом була переписана на львів'янина Василя Пігуляка.

Втім, користувачі мережі впевнені, що фактичним керівником одіозною компанії залишається нинішній лідер від "Свободи". Як свідчать опубліковані коментарі, потенційні виборці вважають Кошулинського залежним від чинної влади, яка шантажує його погрозами дати хід кримінальним справам з ТБ "Універсальна".

Також зазначається, що Руслан Кошулинський підіграє на виборах Порошенко, оскільки фактично не бере участі у кампанії і "зливає" прихильників націоналістичних політсил. Крім того, кандидату від "Свободи" пригадали його членство в Партії регіонів і тісне спілкування з оточенням побіжного президента України.

Зокрема, користувачі прокоментували бізнес дочки Кошулинського – Іванни, яка на сьогоднішній день контролює активи столичного кінотеатру "Зоряний". Яким чином об'єкт перейшов під управління родички Кошулинського – не відомо, але до цього він належав структурам, наближеним до Януковича. За однією з версій, до Революції гідності активами "Зоряного" завідував завгосп Януковича.

Сам Руслан Кошулинський скандальні повідомлення в мережі поки ніяк не прокоментував. Втім, це ще раз доводить технічний характер участі цього кандидата у президентських виборах.