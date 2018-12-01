"Йшов до тітки в гості": під Києвом знайшли зниклого підлітка

Школяр мав намір пройти 100 кілометрів пішки
У Київській області знайшли і повернули в сім'ю підлітка, який хотів пішки пройти 100 кілометрів. Про це повідомляє пресс-служба ГУ НП області.
"Близько 23 годин завдяки небайдужому громадянину селища Глеваха, оперативній та скоординованій роботі поліцейських в Київській області та столиці, 13-річний горе - мандрівник повернувся в сім'ю", - йдеться в повідомленні.
За словами самого хлопця, він покинув будинок і хотів дійти пішки від Києва до Узину – до тітки в гості. Це приблизно 100 кілометрів по морозу.
"Дитину помітив 22-річний хлопець у Васильківському районі. Патрульні прибули на місце, поспілкувалися з дитиною і після перевірки інформації, встановили, що вона перебуває в розшуку", - підкреслюється в повідомленні.
Фото: дитина хотів пройти 100 км пішки (kv.npu.gov.ua)
Нагадаємо, що у Києві понад півроку шукають зниклу дівчину.
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Відео: (video.rbc.ua)