"Йшов до тітки в гості": під Києвом знайшли зниклого підлітка

Ілюстративне фото (Віталій Носач,РБК-україна)

Школяр мав намір пройти 100 кілометрів пішки

У Київській області знайшли і повернули в сім'ю підлітка, який хотів пішки пройти 100 кілометрів. Про це повідомляє пресс-служба ГУ НП області.

"Близько 23 годин завдяки небайдужому громадянину селища Глеваха, оперативній та скоординованій роботі поліцейських в Київській області та столиці, 13-річний горе - мандрівник повернувся в сім'ю", - йдеться в повідомленні.

За словами самого хлопця, він покинув будинок і хотів дійти пішки від Києва до Узину – до тітки в гості. Це приблизно 100 кілометрів по морозу.

"Дитину помітив 22-річний хлопець у Васильківському районі. Патрульні прибули на місце, поспілкувалися з дитиною і після перевірки інформації, встановили, що вона перебуває в розшуку", - підкреслюється в повідомленні.

Фото: дитина хотів пройти 100 км пішки (kv.npu.gov.ua)

Нагадаємо, що у Києві понад півроку шукають зниклу дівчину.

Раніше ми повідомляли, що у Києві чоловік викрав трьох неповнолітніх дітей.

Відео: (video.rbc.ua)