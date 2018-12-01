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"Шел к тете в гости": под Киевом нашли пропавшего подростка

STYLERЖизнь    01.12.2018 - 10:25
"Шел к тете в гости": под Киевом нашли пропавшего подростка
Иллюстративное фото (Виталий Носач,РБК-украина)

Школьник намеревался пройти 100 километров пешком

В Киевской области нашли и вернули в семью подростка, который хотел пешком пройти 100 километров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП области.

"Около 23 часов благодаря небезразличному гражданину поселка Глеваха, оперативной и скоординированной работе полицейских в Киевской области и столице, 13-летний горе- путешественник вернулся в семью", - говорится в сообщении.

По словам самого парня, он покинул дом и пешком хотел дойти от Киева к Узину – к тетке в гости. Это приблизительно 100 километров по морозу.

"Ребенка заметил 22-летний парень в Васильковском районе. Патрульные прибыли на место, пообщались с ребенком и после проверки информации установили, что он пребывает в розыске", - подчеркивается в сообщении.

&quot;Шел к тете в гости&quot;: под Киевом нашли пропавшего подростка

Фото: ребенок хотел пройти 100 км пешком (kv.npu.gov.ua)

Напомним, что в Киеве более полугода ищут пропавшую девушку.

Ранее мы сообщали, что в Киеве мужчина выкрал трех несовершеннолетних детей.

Видео: (video.rbc.ua)

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