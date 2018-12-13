"Я б їх убив": продовження дитячого інтим-скандалу в Одеській області

Відео: YouTube / НОРМАЛЬНО. Отдел расследований на Седьмом

Гучний інцидент в Одеській області щодо знятого учнями розпусного відео обростає новими подробицями. Про це йдеться в репортажі місцевого "7 каналу".

Мова йде про ролик, який школярі вирішили зняти в стилі гей-порно, а потім опублікували в соціальній мережі. Так, після зйомки маленький оператор переслав відео неповнолітній сестрі, та поділилася ним із подругами. Відео швидко розійшлося і викликало шок у всьому селі Городнє Болградського району (250 км від Одеси).

Пізніше в поліції уточники, що відео знімала дівчинка 2010 року народження, а учасниками були хлопчики 2006 і 2007 р.

Було відкрито провадження за ч. 2 ст. 301 КК України (розповсюдження відеороликів з порнографічним змістом). Втім, пізніше виробництво закрили - було встановлено відсутність у вчиненому складу кримінального правопорушення.

Як розповіла директорка школи Марія Пінті, навчальний заклад у них престижний, 70% випускників поступають у виші.

Вона зазначила, що з "кінозірками" провели бесіду. За словами директорки, ці діти (навчаються в 3-му, 5-му і 7-му класах) по суті занедбані, їх батьки зайняті на заробітках, в основному це неблагополучні сім'ї - "одні в розлученні, інші залишили свою дитину у родичів, третя вийшла заміж тут, і судячи з її розповідей, вона сама виховувала трьох дітей".

"Одна дитина займається у нас в 5-му класі. Іншу визначили у спортивну школу в Одесі. Третя дитина, яка виховується у родичів, надана сама собі", - додала вона.

Марія Пінті (Скріншот з відео)

"Це підлітковий період, коли що бачать в інтернеті, вони повторюють. Це не той вік, коли свідомо не можуть нічого робити. Навіть чисто біологічно не можуть...", - наголосила Пінті.

Директор нарікає на безконтрольний інтернет та наводить приклад, коли старшокласники в мережі шукають реферат, а поруч йде відповідна реклама "з тим, що не повинно бути допущено до дітей цього віку".

"Інтернет, на жаль, безконтрольний, а заборонений плід завжди викликає більше інтересу", - додала вона.

Зазначається, що один з учасників скандального ролика попадався на крадіжках - то в магазині, то у школі - і перебуває на внутрішкільному обліку.

"Він хороша дитина, але він занедбаний", - розповіла Пінті.

За її словами, мама дитини відмовлялася від нього.

Голова сільради Микола Богоєв зізнався, що коли побачив ролик, був шокований: "Я б їх, мабуть, убив".

Микола Богоєв (Скріншот з відео)

"У нас такі традиції, що на вулиці навіть не побачите хлопчика із сережкою у вусі", - зазначив він.

Богоєв розповів, що зважаючи на інциденту було прийнято рішення, щоб діти в школу ходили без телефонів.

Як повідомлялося раніше, в місті Рожище Волинської області учень прийшов до школи з пістолетом.

Раніше ми писали про подробиці шокуючого інциденту в київській школі, в якій підліток напав з ножицями на вчительку.