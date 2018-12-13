"Я бы их убил": продолжение детского интим-скандала в Одесской области

Видео: YouTube / НОРМАЛЬНО. Отдел расследований на Седьмом

Громкий инцидент в Одесской области относительно снятого учениками развратного видео обрастает новыми подробностями. Об этом сообщается в репортаже местного "7 канала".

Речь идет о ролике, который школьники решили снять в стиле гей-порно, а затем опубликовали в социальной сети. Так, после съемки маленький оператор переслал видеофайл несовершеннолетней сестре, та поделилась им с подругами. Видео быстро разошлось и вызвало шок во всем селе Огородное Болградского района (250 км от Одессы).

Позже в полиции уточники, что видео снимала девочка 2010 года рождения, а участниками были мальчики 2006 и 2007 г.р.

Было открыто производство по ч.2 ст. 301 УК Украины (распространение видеороликов с порнографическим содержанием). Впрочем, позже производство закрыли - было установлено отсутствие в содеянном состава уголовного правонарушения.

Как рассказала директор средней школы Мария Пинти, учебное заведение у них престижное, 70% выпускников поступают в вузы.

Она отметила, что с "кинозвездами" провели беседу. По словам директора, эти дети (учатся в 3-м, 5-м и 7-м классах) по сути заброшенные, их родители заняты на заработках, в основном это неблагополучные семьи - "одни в разводе, другие оставили своего ребенка у родственников, третья вышла замуж здесь, и судя по ее рассказам, она одна воспитывала троих детей".

"Один ребенок занимается у нас в 5-м классе. Другого определили в спортивную школу в Одессе. Третий, который воспитывается у родственников, предоставлен сам себе", - добавила она.

Мария Пинти (Скриншот с видео)

"Это подростковый период, когда что видят в интернете, они повторяют. Это не тот возраст, когда сознательно не могут ничего делать. Даже чисто биологически не могут...", - подчеркнула Пинти.

Директор сетует на бесконтрольный интернет и приводит пример, когда старшеклассники в сети ищут реферат, а рядом идет соответствующая реклама "с тем, что не должно быть допущено до детей этого возраста".

"Интернет, к сожалению, бесконтрольный, а запретный плод всегда вызывает больше интереса", - добавила она.

Отмечается, что один из участников скандального ролика попадался на воровстве - то в магазине, то в школе - и находится на внутришкольном учете.

"Он хороший ребенок, но он заброшенный", - рассказала Пинти.

По ее словам, мама ребенка отказывалась от него.

Председатель сельсовета Николай Богоев признался, что когда увидел ролик, был шокирован: "Я бы их, наверное, убил".

Николай Богоев (Скриншот с видео)

"У нас такие традиции, что на улице даже не увидите мальчика с сережкой в ухе", - отметил он.

Богоев рассказал, что ввиду инцидента было принято решение, чтобы дети в школу ходили без телефонов.

Как сообщалось ранее, в городе Рожище Волынской области ученик пришел в школу с пистолетом.

Ранее мы писали о подробностях шокирующего инцидента в киевской школе, в которой подросток напал с ножницами на учительницу.