У школі під Полтавою побили чотирикласника: хлопчик потрапив до хірургії

Ілюстративне фото (xreema.pw)

Інцидент в школі в Кременчуці розслідують поліцейські

У школі побили учня 4-го класу, після чого хлопчик потрапив до лікарні. Інцидент стався у Кременчуці під Полтавою в одній зі шкіл Молодіжного ще в п'ятницю, але батьки постраждалої дитини звернулися за допомогою до медиків тільки 9 квітня, передає місцеве видання "Кременчуцька газета".

В даний час чотирикласника помістили в міську дитячу лікарню Кременчука.

Лікарі після огляду підозрюють у десятирічного хлопчика забій нирок. Він знаходиться в хірургічному відділенні.

Поліція розбирається в деталях НП. Як повідомили в прес-службі Кременчуцького відділу поліції, до медустанови до дитини направили слідчо-оперативну групу для з'ясування подробиць події.

Ілюстративне фото: поліція

Нагадаємо, що в Україні в жовтні 2018 року Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект №8584 про протидії та введення штрафів за булінг. Каратимуть не лише агресорів, але і їх батьків, а також вчителів, які приховують ці інциденти.

Булінгом називають моральне або фізичне насильство, агресія, у будь-якій формі або будь-які інші дії, вчинені з метою викликати страх, тривогу, підпорядкувати своїм інтересам, що мають ознаки свідомого жорстокого поводження тягне за собою накладення штрафу від 20 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 340 до 850 грн). Такі ж штрафи доведеться заплатити батькам малолітніх або неповнолітніх школярів-задирак у віці від 14 до 16 років.

Як повідомлялося раніше, в Каневі в школі №4 стався інцидент - батьки учнів другого класу звернулися до міського голови і керівниці відділу освіти школяра, який тримає в страху весь клас.

Також ми писали про те, що в Закарпатській області у місті Виноградові у школі №6 побили ученицю. У постраждалої діагностували струс мозку і сильні забої м'яких тканин.

Додамо, що нещодавно у Запоріжжі дві студентки медичного коледжу замовили побиття однокурсника, оскільки той не допомагав їм з навчанням і не давав списувати.