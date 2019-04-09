В школе под Полтавой избили четвероклассника: мальчик попал в хирургию

Иллюстративное фото (xreema.pw)

Инцидент в школе в Кременчуге расследуют полицейские

В школе избили ученика 4-го класса, после чего мальчик попал в больницу. Инцидент произошел в Кременчуге под Полтавой в одной из школ Молодежного еще в пятницу, но родители пострадавшего ребенка обратились за помощью к медикам только 9 апреля, передает местное издание "Кременчугская газета".

В настоящее время четвероклассника поместили в городскую детскую больницу Кременчуга.

Врачи после осмотра подозревают у десятилетнего мальчика ушиб почек. Он находится в хирургическом отделении.

Полиция разбирается в деталях ЧП. Как сообщили в пресс-службе Кременчугского отдела полиции, в медучреждение к ребенку направили следственно-оперативную группу для выяснения подробностей происшествия.

Иллюстративное фото: полиция

Напомним, что в Украине в октябре 2018 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №8584 о противодействию и введению штрафов за буллинг. Наказывать будут не только агрессоров, но и их родителей, а также учителей, которые скрывают эти инциденты.

Буллингом называют моральное или физическое насилие, агрессия, в любой форме, или любые другие действия, совершенные с целью вызвать страх, тревогу, подчинить человека своим интересам, имеющих признаки сознательного жестокого обращения влечет наложение штрафа от 20 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 340 до 850 грн). Такие же штрафы придется заплатить родителям малолетних или несовершеннолетних школьников-задир в возрасте от 14 до 16 лет.

Как сообщалось ранее, в Каневе в школе №4 произошел инцидент - родители учеников второго класса обратились к городскому голове и руководительнице отдела образования из-за школьника, который держит в страхе весь класс.

Также мы писали о том, что в Закарпатской области в городе Виноградове в школе №6 избили ученицу. У пострадавшей диагностировали сотрясение мозга и сильные ушибы мягких тканей.

Добавим, что недавно в Запорожье две студентки медицинского колледжа заказали избиение сокурсника, поскольку тот не помогал им с учебой и не давал списывать.