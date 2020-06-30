Шмигаль розповів, коли в Україні можуть посилити карантин

Денис Шмигаль розповів, коли і за яких умов Україна може повернутися до жорсткого карантину. Прем'єр також заявив, що не вважає послаблення обмежень при зростанні нових хворих помилкою.

Так, за словами глави уряду, вони ретельно стежать за кількістю активних хворих на 100 тисяч населення. І існує ліміт, після перевищення якого карантин можуть посилити. Про це Шмигаль розповів в інтерв'ю ВВС.

Лімітом є 60 хворих на 100 тисяч населення. На сьогодні це число становить 50 на 100 тисяч.

"Це буде момент (перевищення ліміту в 60 осіб. - Ред.), при якому треба буде посилювати карантин вже на рівні країни та окремих областей", - заявив він.

Крім того, існує ще один важливий показник - завантаженість лікарень з COVID-пацієнтами. Цей параметр не повинен перевищувати 50%.

"Ми хочемо зробити все можливе для того, щоб ми не закривали країну. Ми не можемо зараз передбачити, як будуть далі розвиватися події... Хоча вже є дві області, де завантаженість 52% і 60%. Це сигнал до того, що нам необхідно починати формувати так звану другу лінію лікарень. В цілому у нас 30 000 ліжкомісць для першої та другої хвилі", - додав прем'єр.

Денис Шмигаль каже, що важливим завданням є збереження економіки країни. Тому зняття обмежень при зростанні нових випадків він помилкою не вважає.

Раніше Денис Шмигаль розповів, що Україна проживе червень і липень у карантинних обмеженнях.

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