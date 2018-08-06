Шокуючі кадри: носоріг накинувся на позашляховик і розколотив авто (відео)

Ілюстративне фото (pixabay.com/Free-Photos)

У сафарі-парку стався несподіваний інцидент

В Мексиці в сафарі-парку міста Пуебла стався жахливий інцидент. Носоріг без причини накинувся на позашляховик, в якому перебувала сім'я з декількох людей, і намагався протаранити машину. Відповідне відео було опубліковано на YouTube-каналі Daily video.

На кадрах видно, як біля автомобіля знаходиться носоріг і з бічної сторони намагається підчепити його рогом. Залунали перелякані вигуки відвідувачів парку, що знаходяться поруч і з жахом спостерігають за тим, що відбувається.

Тварина намагалося обійти машину і протаранити її з іншого боку. Далі можна було спостерігати картину, як водій намагався виїхати, але носоріг зупиняв машину і почав її переслідувати.

Відео: носоріг спробував протаранити автомобіль (youtube.com/Daily video)

В результаті інциденту ніхто не постраждав. Співробітники парку пояснюють поведінку тварини диким норовом і періодом спарювання. На якийсь час носоріг ізольований в іншій частині сафарі-парку.

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