Шокирующие кадры: носорог набросился на внедорожник и расколотил авто (видео)

Иллюстративное фото (pixabay.com/Free-Photos)

В сафари-парке произошел неожиданный инцидент

В Мексике в сафари-парке города Пуэбла произошел жуткий инцидент. Носорог без причины накинулся на внедорожник, в котором находилась семья из нескольких человек, и пытался протаранить машину. Соответствующее видео было опубликовано на YouTube-канале Daily video.

На кадрах видно, как у автомобиля находится носорог и с боковой стороны пытается поддеть его рогом. Слышны испуганные выкрики посетителей парка, находящихся рядом и в ужасе наблюдающих за происходящим.

Животное постаралось обойти машину и протаранить ее с другой стороны. Далее можно было наблюдать картину, как водитель пытался уехать, но носорог останавливал машину и стал ее преследовать.

Видео: носорог попытался протаранить автомобиль (youtube.com/Daily video)

В результате инцидента никто не пострадал. Сотрудники парка объясняют поведение животного диким нравов и периодом спаривания. На время носорог изолирован в другой части сафари-парка.

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