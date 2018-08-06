Шокирующие кадры: носорог набросился на внедорожник и расколотил авто (видео)

В сафари-парке произошел неожиданный инцидент
В Мексике в сафари-парке города Пуэбла произошел жуткий инцидент. Носорог без причины накинулся на внедорожник, в котором находилась семья из нескольких человек, и пытался протаранить машину. Соответствующее видео было опубликовано на YouTube-канале Daily video.
На кадрах видно, как у автомобиля находится носорог и с боковой стороны пытается поддеть его рогом. Слышны испуганные выкрики посетителей парка, находящихся рядом и в ужасе наблюдающих за происходящим.
Животное постаралось обойти машину и протаранить ее с другой стороны. Далее можно было наблюдать картину, как водитель пытался уехать, но носорог останавливал машину и стал ее преследовать.
Видео: носорог попытался протаранить автомобиль (youtube.com/Daily video)
В результате инцидента никто не пострадал. Сотрудники парка объясняют поведение животного диким нравов и периодом спаривания. На время носорог изолирован в другой части сафари-парка.
Ранее мы писали о том, как в Одессе издеваются над лошадьми. Они выкрашивают их в различные цвета, наклеивают наклейки и заставляют работать в любую погоду, чем доводят их до обморока.
Ранее в Харькове на Московском проспекте недалеко от жилых домов была замечена лиса.
Кстати, в Запорожье дрессировщик поселил медведя на автостоянке.
Рекомендуем к просмотру:
Видео: А ваши питомцы так могут?