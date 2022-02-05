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Шоколадний рулет з апельсиновою начинкою за 15 хвилин: абсолютно безпечний для талії

Автор: Ольвія Агаркова

Побалувати себе солодким можна без шкоди для фігури, варто тільки правильно підібрати інгредієнти, звичайно ж, знати міру. А ось відмовляти собі в бажанні з'їсти десерт вже точно не варто.

Дієтолог Тетяна Дік поділилася в Instagram рецептом смачного рулету, який легко приготувати, а відірватися від нього просто неможливо!

Шоколадний рулет з апельсиновою начинкою

Цей десерт не зашкодить талії, і подарує море задоволення (instagram.com/tatyanadik)

Інгредієнт:

Для рулету:

  • 80г кукурудзяного крохмалю
  • 15 г какао
  • 5 г розпушувача
  • цукрозамінник на смак
  • 5 яєць

Для начинки:

  • 2 невеликих апельсина
  • 10 г крохмалю
  • цукрозамінник до свого смаку

Готуємо коржі:

  • Змішуємо сухі інгредієнти, відокремлюємо білки від жовтків, додаємо підсолоджувач в білки та в жовтки.
  • Білки збиваємо до піків, жовтки - до білої піни.
  • Змішуємо і знову збиваємо. Виливаємо яєчну масу в крохмаль і повільно збиваємо або перемішуємо.
  • Випікаємо або на пергаменті (змастити маслом), або на силіконовому килимку.
  • Ставимо духовку на 160 градусів, випікаємо близько 8-10 хвилин.

Готуємо начинку:

  • Апельсини очищаємо і ріжемо шматочками (щоб дістати кісточки), подрібнюємо в блендері.
  • Переливаємо апельсиновий сік в каструльку або сотейник, додаємо цукрозамінник і крохмаль.
  • Варимо до загустіння і даємо охолонути.

Формуємо торт:

  • Корж відокремлюємо від пергаменту, намазуємо начинку і загортаємо.
  • Відправляємо в холодильник до повного охолодження.

Нагадаємо, що раніше нутриціолог Анна Нікольська поділилася рецептами смачних і простих страв з буряка.

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