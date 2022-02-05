Шоколадний рулет з апельсиновою начинкою за 15 хвилин: абсолютно безпечний для талії
Побалувати себе солодким можна без шкоди для фігури, варто тільки правильно підібрати інгредієнти, звичайно ж, знати міру. А ось відмовляти собі в бажанні з'їсти десерт вже точно не варто.
Дієтолог Тетяна Дік поділилася в Instagram рецептом смачного рулету, який легко приготувати, а відірватися від нього просто неможливо!
Шоколадний рулет з апельсиновою начинкою
Цей десерт не зашкодить талії, і подарує море задоволення (instagram.com/tatyanadik)
Інгредієнт:
Для рулету:
- 80г кукурудзяного крохмалю
- 15 г какао
- 5 г розпушувача
- цукрозамінник на смак
- 5 яєць
Для начинки:
- 2 невеликих апельсина
- 10 г крохмалю
- цукрозамінник до свого смаку
Готуємо коржі:
- Змішуємо сухі інгредієнти, відокремлюємо білки від жовтків, додаємо підсолоджувач в білки та в жовтки.
- Білки збиваємо до піків, жовтки - до білої піни.
- Змішуємо і знову збиваємо. Виливаємо яєчну масу в крохмаль і повільно збиваємо або перемішуємо.
- Випікаємо або на пергаменті (змастити маслом), або на силіконовому килимку.
- Ставимо духовку на 160 градусів, випікаємо близько 8-10 хвилин.
Готуємо начинку:
- Апельсини очищаємо і ріжемо шматочками (щоб дістати кісточки), подрібнюємо в блендері.
- Переливаємо апельсиновий сік в каструльку або сотейник, додаємо цукрозамінник і крохмаль.
- Варимо до загустіння і даємо охолонути.
Формуємо торт:
- Корж відокремлюємо від пергаменту, намазуємо начинку і загортаємо.
- Відправляємо в холодильник до повного охолодження.