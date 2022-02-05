Шоколадный рулет с апельсиновой начинкой за 15 минут: абсолютно безопасный для талии
Побаловать себя сладким можно без вреда для фигуры, стоит только правильно подобрать ингредиенты, конечно же, знать меру. А вот отказывать себе в желании съесть десерт уж точно не стоит.
Диетолог Татьяна Дик поделилась в Instagram рецептом вкусного пп-рулета, который легко приготовить, а оторваться от него просто невозможно!
Шоколадный рулет с апельсиновой начинкой
Этот пп-десерт не навредит талии, и подарит море удовольствия (instagram.com/tatyanadik)
Ингредиенты:
Для рулета:
- 80г кукурузного крахмала
- 15 г какао
- 5 г разрыхлителя
- сахарозаменитель по вкусу
- 5 яиц
Для начинки:
- 2 небольших апельсина
- 10 г крахмала
- сахарозаменитель по вкусу
Готовим коржи:
- Смешиваем сухие ингредиенты, отделяем белки от желтков, добавляем подсластитель в белки и в желтки.
- Белки взбиваем до пиков, желтки - до белой пены.
- Смешиваем и снова взбиваем. Выливаем яичную массу в крахмал и медленно взбиваем или перемешиваем.
- Выпекаем или на пергаменте (смазать маслом), или на силиконовом коврике.
- Ставим духовку на 160 градусов, выпекаем около 8-10 минут.
Готовим начинку:
- Апельсины очищаем и режем дольки (чтобы достать косточки), измельчаем в блендере.
- Переливаем апельсиновый сок в кастрюльку или сотейник, добавляем сахарозаменитель и крахмал.
- Варим до загустения и даем остыть.
Формируем торт:
- Корж отделяем от пергамента, намазываем начинку и заворачиваем.
- Отправляем в холодильник до полного остывания.