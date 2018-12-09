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"Сили зла повстали": в РПЦ зганьбилися висловлюванням про українців

STYLERЖиття    09.12.2018 - 18:05
"Сили зла повстали": в РПЦ зганьбилися висловлюванням про українців
Фото: Патріарх Кирило (rbc.ua)

Священнослужитель "не підбирав слів"

Скандальний патріарх Російської православної церкви Кирило обізвав ідею об'єднання Української церкви "ідеєю темряви", і що проти церкви нібито "повстали сили зла". Про це він розповів російському виданню ТАСС.

"Сьогодні дуже важкі події відбуваються на братській Україні: ми знаємо, як сили зла повстали проти православної церкви. Послухайте тих, хто бореться за так звану незалежну церкву, прислухайтеся до інтонацій і словами, яка там злоба і ненависть", - сказав він.

Більш того, Кирило зганьбився словами про те, що люди нібито хоче "зламати церковне життя".

"Тому всі ті, хто сьогодні прагнуть утвердити так звану незалежну церкву і заради цього готові погубити життя інших людей, зламати церковне життя, увірватися і захопити храми і монастирі, хіба це мова сили є мовою Божим", - підкреслив він.

До речі, нещодавно грецький митрополит розкритикував РПЦ.

Також відома письменниця Євгенія Забужко висловилася в бік православних віруючих.

Нагадаємо, Тимчук розповів про плани РПЦ після отримання українською церквою Томосу про автокефалію.

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