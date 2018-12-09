"Силы зла восстали": в РПЦ опозорились высказыванием об украинцах

Фото: Патриарх Кирилл (rbc.ua)

Священнослужитель "не подбирал слов"

Скандальный патриарх Русской православной церкви Кирилл обозвал идею объединение Украинской церкви "идеей тьмы", и что против церкви якобы "восстали силы зла". Об этом он рассказал российскому изданию ТАСС.

"Сегодня очень тяжелые события происходят на братской Украине: мы знаем, как силы зла восстали против православной церкви. Послушайте тех, кто борется за так называемую независимую церковь, прислушайтесь к интонациям и словам, какая там злоба и ненависть", - сказал он.

Более того, Кирилл опозорился словами о том, что люди якобы хотят "сломать церковную жизнь".

"Поэтому все те, кто сегодня стремятся утвердить так называемую независимую церковь и ради этого готовы погубить жизнь других людей, сломать церковную жизнь, ворваться и захватить храмы и монастыри, разве этот язык силы является языком Божьим", - подчеркнул он.

Кстати, недавно греческий митрополит раскритиковал РПЦ.

Также известная писательница Евгения Забужко высказалась в сторону православных верующих.

Напомним, Тымчук рассказал о планах РПЦ после получения украинской церковью Томоса об автокефалии.

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