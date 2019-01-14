Синоптик попередила про погіршення погодних умов 15 січня

Фото: Сніг (Віталій Носач, РБК-Україна)

Також стало відомо, коли в Україні очікується потепління

Народний синоптик Наталка Діденко розповіла українцям про те, яка погода очікується у вівторок, 15 січня. Про це вона повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Діденко попередила, що на Україну насувається атмосферний фронт північного циклону Florenz, який принесе з собою значне погіршення погодних умов в кількох областях країни.

Зокрема, на сході та півдні України пройде мокрий сніг, а в західних областях сніжитиме.

"Сьогодні атмосферний фронт північного циклону Florenz (друга карта) буде прогулюватися по Україні, тому буде йти сніг та мокрий сніг. 15-го січня фронт дійде до східної частини - відповідно, мокрий сніг, на півдні з дощем, передбачається у південній частині та на сході України (крім Одеської області) - перша карта. Також невеликий сніг знову з'явиться в західних областях. На півночі і в центрі завтра вдень - без істотних опадів, максимум, місцями невеликий сніг", - розповіла синоптик.

Карта погоди (facebook.com/tala.didenko)

Температура повітря коливатиметься від -10 градусів вночі до +3 +6 градусів тепла вдень.

"Температура повітря найближчої ночі -4 -10 градусів, на сході та півдні близько нуля, вдень у вівторок очікується в Україні 0-3 градуси морозу, на півдні та сході 0 + 3 градуси, в Криму до +6 градусів", - повідомила Діденко.

Карта погоди (facebook.com/tala.didenko)

У столиці 14 січня очікується вплив атмосферного фронту - ввечері піде сніг. А ось 15 січня буде без опадів і невеликий мороз.

"У Києві сьогодні протягом дня пропливе атмосферний фронт, з'явиться сніг. 15 січня у столиці без істотних опадів, лише місцями політає незначно. Вночі -3-5 градусів, завтра вдень -2-4 градуси", - написала синоптик.

Крім того, Наталка Діденко розповіла, що 17-18 січня очікується чергове потепління, а з 21 січня в Україні суттєво похолодає.

Скріншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що в Україні оголошено штормове попередження.

А також розповідали про те, що українців попередили про погіршення самопочуття через магнітні бурі.