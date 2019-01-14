Синоптик предупредила об ухудшении погодных условий 15 января

Фото: Снег (Виталий Носач, РБК-Украина)

Также стало известно, когда в Украине ожидается потепление

Народный синоптик Наталка Диденко рассказала украинцам о том, какая погода ожидается во вторник, 15 января. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети Facebook.

Диденко предупредила, что на Украину надвигается атмосферный фронт северного циклона Florenz, который принесет с собой значительное ухудшение погодных условий в нескольких областях страны.

В частности, на востоке и юге Украины пройдет мокрый снег, а в западных областях будет снежить.

"Сегодня атмосферный фронт северного циклона Florenz (вторая карта) будет прогуливаться по Украине, поэтому будет идти снег и мокрый снег. 15-го января фронт дойдет до восточной части - соответственно, мокрый снег, на юге с дождем, предполагается в южной части и на востоке Украины (кроме Одесской области) - первая карта. Также небольшой снег снова появится в западных областях. На севере и в центре завтра днем - без существенных осадков, максимум, местами небольшой снег", - рассказала синоптик.

Карта погоды (facebook.com/tala.didenko)

Температура воздуха будет колебаться от -10 градусов ночью до +3 +6 градусов тепла днем.

"Температура воздуха ближайшей ночью -4 -10 градусов, на востоке и юге около нуля, днем ​​во вторник ожидается в Украине 0-3 градуса мороза, на юге и востоке 0 + 3 градуса, в Крыму до +6 градусов", - сообщила Диденко.

Карта погоды (facebook.com/tala.didenko)

В столице 14 января ожидается влияние атмосферного фронта к вечеру – пойдет снег. А вот 15 января будет без осадков и небольшой мороз.

"В Киеве сегодня в течении дня проплывет атмосферный фронт, появится снег. 15 января в столице без существенных осадков, только местами полетает незначительно. Ночью -3-5 градусов, завтра днем -2-4 градуса", - написала синоптик.

Кроме того, Наталка Диденко рассказала, что 17-18 января ожидается очередное потепление, а с 21 января в Украине существенно похолодает.

Скриншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Украине объявлено штормовое предупреждение.

А также рассказывали о том, что украинцев предупредили об ухудшении самочувствия из-за магнитных бурь.