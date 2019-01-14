Метель и сильный снег: в Украине объявлено штормовое предупреждение

Коллаж РБК-Украина

Синоптики прогнозируют метель, ветер, сильный снег и дождь в Ивано-Франковской и Закарпатской областях

В понедельник, 14 января, синоптики прогнозируют осложнение погодных условий на территории Украины. В западных областях в ближайшие часы прогнозируют сильный ветер и метели, осадки в виде снега и дождя. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр.

По данным метеорологического центра в большинстве областей Украины ожидается сильный ветер. При этом, в Ивано-Франковской и Закарпатской областях синоптики прогнозируют метель, ветер, сильный снег и дождь.

"Так, в течение всего дня в Украине ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с и метели; ночью 14 января в Карпатах и на Закарпатье значительные осадки в виде снега и дождя, на дорогах страны гололедица (1-й уровень опасности, желтый)", — говорится в заявлении ГСЧС Украины.

Скриншот метеорологической ситуации в Украине (meteo.gov.ua)

Следует отметить, что по данным синоптиков, во всех регионах Украины ожидаются осадки в виде снега, снега с дождем или просто дождя, в зависимости от уровня тепла, который будет меняться в течение всего дня. В западных областях ожидается потепление до 0…+3 градусов тепла, при этом в ночное время столбики термометров опустятся до -1… -7 градусов, при этом из-за колебаний температуры жителей западных областей ожидается снег с дождем, в ночное время только снег. В центральных, северных и восточных регионах ожидается похожая ситуация, только температура на 1-2 градуса ниже и там будет падать только снег.

Иллюстративное фото: (pixabay.com/Pexels)

На юге нашей страны ситуация совершенно другая — потепление до +3… +6 градусов в дневное время. Ночью столбики термометров покажут до -2… -5 градусов. И днем, и ночью ожидается выпадение осадков — сначала дождь, потом снег, на Крымском полуострове будут идти только дожди.

Скриншот прогноза погоды на 14 января (meteo.gov.ua)

Как писало РБК-Украина, в Карпатах 13-14 января 2019 года ожидается значительная снеголавинная опасность. По данным украинских синоптиков, в горах Закарпатской области существует угроза оползней снега на дороги.

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