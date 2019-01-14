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Хуртовина та сильний сніг: в Україні оголошено штормове попередження

STYLERЖиття    14.01.2019 - 07:08
Хуртовина та сильний сніг: в Україні оголошено штормове попередження
Колаж РБК-Україна

Синоптики прогнозують хуртовини, вітер, сильний сніг і дощ в Івано-Франківській та Закарпатській областях

У понеділок, 14 січня, синоптики прогнозують ускладнення погодних умов на території України. У західних областях в найближчі години прогнозують сильний вітер та хуртовини, опади у вигляді снігу і дощу. Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій з посиланням на Укргідрометцентр.

За даними метеорологічного центру у більшості областей України очікується сильний вітер. При цьому, в Івано-Франківській та Закарпатській областях синоптики прогнозують хуртовини, вітер, сильний сніг і дощ.

"Так, протягом усього дня в Україні очікуються пориви вітру 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат 25-30 м/с та хуртовини; вночі 14 січня в Карпатах і на Закарпатті значні опади у вигляді снігу та дощу, на дорогах країни ожеледиця (1-й рівень небезпеки, жовтий)", — йдеться в заяві ДСНС України.

Хуртовина та сильний сніг: в Україні оголошено штормове попередження

Скріншот метеорологічної ситуації в Україні (meteo.gov.ua)

Слід зазначити, що за даними синоптиків, в усіх регіонах України очікуються опади у вигляді снігу, снігу з дощем або просто дощу, в залежності від рівня тепла, який буде змінюватися протягом усього дня. У західних областях очікується потепління до 0... +3 градусів тепла, при цьому в нічний час стовпчики термометрів опустяться до -1... -7 градусів, через коливання температури жителів західних областей очікується сніг з дощем, в нічний час тільки сніг. У центральних, північних та східних регіонах очікується схожа ситуація, тільки температура на 1-2 градуси нижче, там буде падати тільки сніг.

Хуртовина та сильний сніг: в Україні оголошено штормове попередження

Ілюстративне фото: (pixabay.com/Pexels)

На півдні нашої країни ситуація зовсім інша — потепління до +3... +6 градусів в денний час. Вночі стовпчики термометрів покажуть до -2... -5 градусів. І вдень, і вночі очікується випадання опадів — спочатку дощ, потім сніг, на Кримському півострові будуть йти тільки дощі.

Хуртовина та сильний сніг: в Україні оголошено штормове попередження

Скріншот прогнозу погоди на 14 січня (meteo.gov.ua)

Як повідомляло РБК-Україна, в Карпатах 13-14 січня 2019 року очікується значна небезпека сніголавинна. За даними українських синоптиків, у горах Закарпатської області існує загроза зсувів снігу на дороги.

Раніше ми писали, що українцям розповіли про погоду на вихідних.

Різка зміна погоди: синоптики розповіли, що чекає українців 14 січня В Україні завтра очікується до -8 градусів морозу
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