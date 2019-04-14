Синоптик розповів, коли в Україну прийде потепління

Погода в Україні поки що зберігається холодною. В Українському гідрометцентрі повідомили, що вночі 15 квітня у багатьох регіонах України варто чекати заморозків до мінус 4-5 градусів.

Коли ж в Україні чекати потепління? Прогноз погоди у коментарі для Styler ексклюзивно дав народний синоптик Леонід Горбань. За його словами, перед Великоднем в Україні холоднішає досить часто.

“За тиждень-півтора до Великодня в Україні досить часто спостерігається пониження температури. Є холодний вітер, знижується температура повітря. Можуть часто йти сильні дощі. А вже потім дев'ятий, сымнадцятий і тридцять третій день після Пасхи - це хвилі похоложання. Так у нас відбувається майже завжди", - сказав він.

Фото: Погода в Україні (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Народний синоптик додав, що потепління буде на наступний день після Пасхи.

“Температура підвищиться до 20-22 градусів тепла. Але при цьому може потеплішати ще раніше. Наприклад, за кілька днів до Великодня буде вже не так прохолодно. Температура триматиметься на рівні 17-18 градусів тепла, а дощі припиняться", - спрогнозував Леонід Горбань.

За його словами, тепліше буде і з четверга 18 квітня. Тоді температура повітря підвищиться до 16-17 градусів тепла.

Нагадаємо, раніше синоптики попередили про те, що в Україні очікуються заморозки. Мінусова температура повітря буде в багатьох регіонах країни буде переважно вночі.

Також повідомлялося, в яких саме регіонах України очікується пониження температури. За словами синоптиків, найближчим часом у більшості регіонів України буде холодна погода.