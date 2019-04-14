Синоптик рассказал, когда в Украину придет потепление

Погода в Украине пока сохраняется холодной. В Украинском гидрометцентре сообщили, что ночью 15 апреля во многих регионах Украины стоит ожидать заморозков до минус 4-5 градусов.

Когда же в Украине ждать потепления? Прогноз погоды в комментарии для Styler эксклюзивно дал народный синоптик Леонид Горбань. По его словам, перед Пасхой в Украине холодает довольно часто.

“За неделю-полторы до Пасхи в Украине довольно часто наблюдается понижение температуры. Есть холодный ветер, снижается температура воздуха. Могут часто идти сильные дожди. А уже потом девятый, семнадцатый и тридцать третий день после Пасхи - это волны похолодания. Так у нас происходит почти всегда”, - сказал он.

Фото: Погода в Украине (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Народный синоптик добавил, что потепление будет на следующий день после Пасхи.

“Температура повысится до 20-22 градусов тепла. Но при этом может потеплеть еще раньше. Например, за несколько дней до Пасхи будет уже не так прохладно. Температура будет держаться на уровне 17-18 градусов тепла, а дожди прекратятся”, - спрогнозировал Леонид Горбань.

По его словам, теплее будет и с четверга 18 апреля. Тогда температура воздуха повысится до 16-17 градусов тепла.

Напомним, ранее синоптики предупредили о том, что в Украине ожидаются заморозки. Минусовая температура воздуха будет во многих регионах страны будет преимущественно ночью.

Также сообщалось, в каких именно регионах Украины ожидается понижение температуры. По словам синоптиков, в ближайшее время в большинстве регионов Украины будет холодная погода.