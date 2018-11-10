Синоптики уточнили прогноз погоди на вечір 10 листопада

Фото: (pixabay.com)

У східних регіонах очікується істотне зниження температури повітря

У суботу, 10 листопада очікується сухая, сонячна погода у всіх регіонах України. На поточний момент у східних областях похмура погода, проте у вечірній час небо проясниться, вважають синоптики. У ніч на неділю очікуються заморозки до -3 градусів, повідомляють синоптики Укргідрометцентру.

На території всіх областей України істотно знизиться рівень тепла: найхолодніше буде на сході, де градусник покаже +3... +5 градусів тепла в денний час, вночі буде ще холодніше - 0... -2 градуси. У центральних регіонах нашої країни холодно буде переважно вночі: температура опуститься до 0... -3 градусів, а ввечері цей показник досягне +4... +9 градусів.

Фото: (pixabay.com)

На Заході та Півдні України очікується відносне тепло: стовпчики термометрів піднімуться до позначки +8... +13 градусів. У нічний час також можливі локальні заморозки у Вінницькій та Житомирській регіонах. У інших областях переважатиме низька, але все ж плюсова температура.

Скріншот прогнозу погоди на 10 листопада (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, що синоптики попередили про похолодання 10 листопада.

Також ми писали, що синоптик дала прогноз погоди на наступний тиждень.

Відео: РБК-Україна