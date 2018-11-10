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Синоптики уточнили прогноз погоди на вечір 10 листопада

STYLERЖиття    10.11.2018 - 12:30
Фото: (pixabay.com)
Фото: (pixabay.com)

У східних регіонах очікується істотне зниження температури повітря

У суботу, 10 листопада очікується сухая, сонячна погода у всіх регіонах України. На поточний момент у східних областях похмура погода, проте у вечірній час небо проясниться, вважають синоптики. У ніч на неділю очікуються заморозки до -3 градусів, повідомляють синоптики Укргідрометцентру.

На території всіх областей України істотно знизиться рівень тепла: найхолодніше буде на сході, де градусник покаже +3... +5 градусів тепла в денний час, вночі буде ще холодніше - 0... -2 градуси. У центральних регіонах нашої країни холодно буде переважно вночі: температура опуститься до 0... -3 градусів, а ввечері цей показник досягне +4... +9 градусів.

Синоптики уточнили прогноз погоди на вечір 10 листопада

Фото: (pixabay.com)

На Заході та Півдні України очікується відносне тепло: стовпчики термометрів піднімуться до позначки +8... +13 градусів. У нічний час також можливі локальні заморозки у Вінницькій та Житомирській регіонах. У інших областях переважатиме низька, але все ж плюсова температура.

Синоптики уточнили прогноз погоди на вечір 10 листопада

Скріншот прогнозу погоди на 10 листопада (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, що синоптики попередили про похолодання 10 листопада.

Також ми писали, що синоптик дала прогноз погоди на наступний тиждень.

Відео: РБК-Україна

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