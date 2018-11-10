Синоптики уточнили прогноз погоды на вечер 10 ноября

Фото: (pixabay.com)

В восточных регионах ожидается существенное снижение температуры воздуха

В субботу, 10 ноября ожидается сухая, солнечная погода во всех регионах Украины. На текущий момент в восточных областях пасмурная погода, однако в вечернее время небо прояснится, считают синоптики. В ночь на воскресенье ожидаются заморозки до -3 градусов, сообщают синоптики Укргидрометцентра.

На территории всех областей Украины существенно снизится уровень тепла: холоднее всего будет на востоке, где градусник покажет до +3… +5 градусов тепла в дневное время, ночью будет еще холоднее - 0... -2 градуса. В центральных регионах нашей страны холодно будет преимущественно ночью: температура опустится до 0… -3 градусов, а вечером этот показатель достигнет +4… +9 градусов.

Фото: (pixabay.com)

На Западе и Юге Украины ожидается относительное тепло: столбики термометров поднимутся до отметки +8… +13 градусов. В ночное время также возможны локальные заморозки в Винницкой и Житомирской регионах. В других областях будет преобладать низкая, но все же плюсовая температура.

Скриншот прогноза погоды на 10 ноября (meteo.gov.ua)

Напомним, что синоптики предупредили о похолодании 10 ноября.

Также мы писали, что синоптик дала прогноз погоды на следующую неделю.

Видео: РБК-Украина