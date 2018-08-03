"Скільки ще триватиме цей ідіотизм?": мережу обурив ремонт дороги в Києві (фото)

Фото: Ремонт дороги на Хрещатику (facebook.com/Анатолій Яворський)

В центрі міста ремонтували дорогу з допомогою "асфальтної крихти"

Мережу обурив ремонт дороги на Хрещатику в Києві. Про це написав журналіст Анатолій Яворський. На своїй сторінці в Facebook опублікував відповідні фото.

Фото: Ремонт дороги на Хрещатику (facebook.com/Анатолій Яворський)

"Скільки ще триватиме цей ідіотизм? Київ. Хрещатик. Прямо зараз ремонтують дорогу. Якщо це можна назвати ремонтом. Насипають крихту, змітають її в ямки віником і втоптують ногами... XXI століття. Центральна вулиця типу європейської країни", - написав він.

На знімках видно, що ремонтники засипали ями на дорозі "асфальтної крихти". За словами журналіста, проїжджають автомобілі розносять всю крихту по Хрещатику і прилеглих вулицях.

Фото: Ремонт дороги на Хрещатику (facebook.com/Анатолій Яворський)

"Друзі в коментарях пишуть, що це нова і дуже хороша технологія. Можливо. Але... Не кожному водієві можна довірити болід "Формули-1". І не всякий дорожник впорається з новітнім пристроєм. Розкидані крихти по всій вулиці свідчать, що щось робилось не так. Цікаво буде подивитися на місце ремонту через місяць – через два", - додав він.

Скріншот поста (facebook.com/Анатолій Яворський)

Раніше у центрі Києва на проїжджій частині провалився асфальт.

Величезну яму можна побачити біля магазину "Волошка". Пролом в дорожньому покритті подвійно небезпечний для водіїв через те, що яма наполовину заповнена водою: через опадів, так і через знаходиться поруч каналізації. "Ціле болото", – такі слова можна почути на відео.

Нагадаємо, нещодавно в Одесі також утворився провал посеред проїжджої частини. Також, у мережі показали жахливі дороги біля Черкас.

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