"Наче не люди, а якесь дрантя": донеччани розповіли про жахи ритуальних послуг "ДНР"

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Людям доводиться ховати родичів зі скандалами

Мешканці Донецька розповіли, з якими проблемами щодо ритуальних послуг вони стикаються. Про це пише "Сегодня".

Вартість похорону і підготовки до них обходиться людям дуже дорого. Крім того, їм не виплачують допомогу на поховання. Так, вартість копання могили на міських кладовищах складає 1865 руб. (803 грн). Такі ціни вказано у підприємства "Ритуал". У цю вартість входять організація поховання, оформлення договору-замовлення, оформлення свідоцтва про поховання та "копання могили ручним способом".

Доставка тіла на судово-медичну експертизу теж обійдеться недешево. Вартість катафалка, заправленого газом – 1300 руб. (560 грн), послуги підсобних робітників – 600 руб. (258 грн).

Окупанти при цьому стверджують, що виплачують допомогу на поховання: пенсіонерів – 5000 руб. (2154 грн), інших осіб – 4400 руб. (1895 грн). Але місцеві жителі спростовують ці дані.

"За два роки довелося поховати родича та двох друзів. Коштує це все, звичайно, дорожче, ніж в їх офіційних документах. Всі процедури та ритуали (без пам'ятників) обходилися приблизно в 10 тисяч рублів, не рахуючи організації поминок. На пам'ятники пішло десь 20-25 тис. крб. й (8618-10772 грн) кожен. На всі звернення за допомогою на поховання сім'ям відповідали "пенсійний фонд" та соцстраху – немає грошей", - розповів житель Донецька Юрій Андросов.

Чоловік зазначив, що якість наданих ритуальних послуг залишає бажати кращого.

"При цьому якість послуг так собі: труни для людей похилого віку збиті на швидку руку, оббивка крива, на табличках часто допускаються помилки в іменах або дати. До того ж доводиться давати хабарі доглядачам цвинтарів, особливо закритих для свіжих поховань. І справа не у вибиванні гарного місця для могили, а щоб зробили дозахоронение. У моїх знайомих є місце на кладовищі під три могили. Одне місце вже зайняте, і довелося дати тисяч рублів доглядачеві, щоб він дозволив дозахоронить на законному місці, у решти двох. Скандал був жахливий", - додав він

"Де їхні діти – невідомо вже кілька років. Люди похилого віку доживали в Донецьку на крихітні пенсії колишніх колгоспників. Рятувалися чим Бог подасть і гуманітарною допомогою – я для них отримувала гуманітарку на "Донбас Арені", вони пряники особливо любили. Вболівали вони дуже, а на ліки грошей було мало. Ось і згасли майже за один тиждень обидва. Ми з сусідами скинулися по рублю, ходили і в пенсійний фонд, і в соцзабез – мовляв, допоможіть поховати. На нас дивилися як на ідіотів. Ставилися скрізь гидко, немов це не наші земляки, наші люди – а чкесь дрантя. Тільки копачі на кладовищі нас зрозуміли, допомагали в усьому і грошей не взяли. А інші вимагали тисячі, хоча звідки у нас такі гроші? Як згадаю – плакати хочеться..." – розповіла Олена Матвєєва.

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