"Смерть перестала дивувати": в мережі показали свіжі фото з Криму

Фото: pixabay

Мертва тварина довго не прибирали з пляжу

В окупованому Криму на одному з пляжів біля Алушти виявили мертвого дельфіна. Про це повідомили на сторінці RoksolanaToday&Крим в соціальній мережі Twitter.

Фото: Мертвий дельфін (twitter.com/KrimRt)

"Алушта. Вчора з ранку на пляжі в Карабасі лежав мертвий дельфін. Жодна служба не приїхала (хоча відпочиваючі зверталися). Смерділо страшенно. Дітки дивилися..." – пишуть в мережі.

Скріншот поста (twitter.com/KrimRt)

Повідомляється, що інцидент стався в селі Лазурне під Алуштою. Незважаючи на звернення відпочиваючих, мертвого дельфіна не прибирали з пляжу.

Фото: Мертвий дельфін (twitter.com/KrimRt)

"Смерть перестала дивувати і жахати в Криму", – пише автор посту.

Скріншот поста (twitter.com/KrimRt)

Раніше, у мережі показали сумні наслідки посухи в Криму.

Озеро, висохле в результаті аномальної спеки знаходиться в селі Владиславівка Кіровського району анексованого Росією півострова. Через посуху водойма ще повністю не зник, але вже перетворився у велику калюжу.

Згадаємо також і про сумні події півострова. У Сімферополі кримчанин влаштував публічний акт самоспалення, а на ПБК, в Алушті людей ховають прямо в річці.

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