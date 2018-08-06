"Смерть перестала удивлять": в сети показали свежие фото из Крыма

Фото: pixabay

Мертвое животное долго не убирали с пляжа

В оккупированном Крыму на одном из пляжей возле Алушты обнаружили мертвого дельфина. Об этом сообщили на странице RoksolanaToday&Крым в социальной сети Twitter.

Фото: Мертвый дельфин (twitter.com/KrimRt)

"Алушта. Вчера с утра на пляже в Карабахе лежал мертвый дельфин. Ни одна служба не приехала (хотя отдыхающие обращались). Воняло жутко. Детки смотрели…" – пишут в сети.

Скриншот поста (twitter.com/KrimRt)

Сообщается, что инцидент произошел в селе Лазурное под Алуштой. Несмотря на обращения отдыхающих, мертвого дельфина не убирали с пляжа.

Фото: Мертвый дельфин (twitter.com/KrimRt)

"Смерть перестала удивлять и ужасать в Крыму", – пишет автор поста.

Скриншот поста (twitter.com/KrimRt)

Ранее, в сети показали печальные последствия засухи в Крыму.

Озеро, высохшее в результате аномальной жары находится в селе Владиславовка Кировского района аннексированного Россией полуострова. Из-за засухи водоем еще не исчез полностью, но уже превратился в большую лужу.

Упомянем также и о печальных событиях полуострова. В Симферополе крымчанин устроил публичный акт самосожжения, а на ЮБК, в Алуште людей хоронят прямо в реке.

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