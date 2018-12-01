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Снігу не буде: синоптики дали прогноз на неділю

STYLERЖиття    01.12.2018 - 20:37
Снігу не буде: синоптики дали прогноз на неділю
Фото: (Колаж/РБК-Україна)

Синоптики повідомляють, що мороз досягне позначки -14 градусів у нічний час доби

У неділю, 2 грудня, на думку синоптиків над Україною розвіються снігові хмари. Погода буде переважно сонячною з мінливою хмарністю. У жодному з регіонів нашої країни випадіння снігу не очікується. При цьому у Центральній і Західній Україні "вдарять" морози. Про це розповідається в детальному прогнозі Укргідрометцентру.

Снігу не буде: синоптики дали прогноз на неділю

Фото: (pixabay.com)

Особливо холодно 2 грудня буде в західних, центральних і північних регіонах нашої країни. У нічний час рівень тепла досягне позначки у -8... -13 градусів. Вдень на Заході України очікується +1... -3 градуси тепла. У центральнх, північних і східних областях температура вдень сягне -2... -5 градусів.

Найтепліше буде на Півдні та у Приазов'ї України: там термометри покажуть +3... -1 градус вдень. Вночі ситуація суттєво зміниться — до -11 градусів морозу.

Снігу не буде: синоптики дали прогноз на неділю

Скріншот прогноз погоди на 2 грудня (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, що українців попередили про снігопад і похолодання на вихідних.

Раніше синоптики дали прогноз на весь грудень.

Відео: РБК-Україна

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