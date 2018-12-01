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Снега не будет: синоптики дали прогноз на воскресенье

STYLERЖизнь    01.12.2018 - 20:37
Снега не будет: синоптики дали прогноз на воскресенье
Фото: (Коллаж/РБК-Украина)

Синоптики сообщают, что мороз достигнет отметки -14 градусов в ночное время суток

В воскресенье, 2 декабря, по мнению синоптиков над Украиной развеются снежные тучи. Погода будет преимущественно солнечной с переменной облачностью. Ни в одном из регионов нашей страны снега не ожидается. При этом в центральной и западной Украине "ударят" морозы. Об этом рассказывается в детальном прогнозе Укргидрометцентра.

Снега не будет: синоптики дали прогноз на воскресенье

Фото: (pixabay.com)

Особенно холодно 2 декабря будет в западных, центральных и северных регионах нашей страны. В ночное время уровень тепла достигнет отметки в -8… -13 градусов. Днем на Западе Украины ожидается +1… -3 градуса тепла. В центральнх, северных и восточных областях температура днем достигнет -2… -5 градусов.

Теплее всего будет на Юге и в Приазовье Украины: там термометры покажут +3… -1 градус днем. Ночью ситуация существенно изменится — до -11 градусов мороза.

Снега не будет: синоптики дали прогноз на воскресенье

Скриншот прогноз погоды на 2 декабря (meteo.gov.ua)

Напомним, что украинцев предупредили о снегопаде и похолодании на выходных.

Ранее синоптики дали прогноз на весь декабрь.

Видео: РБК-Украина

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