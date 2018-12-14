"Снігом око радує, морозом вухо рве": українців попередили про похолодання

Засніжений Маріїнський парк (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

За народним прогнозом, 14 грудня відоме як Наумів день

В Україні у п'ятницю, 14 грудня, в більшості регіонів (окрім східних та південних областей) будуть опади у вигляді снігу. Місцями очікується похолодання до -7 градусів. Про це повідомляється на сайті Погода УНІАН.

На Сході температура повітря вночі становитиме в середньому до -5 градусів, вдень потеплішає до +3 градусів.

У південних областях буде мінлива хмарність. Стовпчик термометра вночі опуститься до -4 градусів, а в денний час покаже максимум +4 градуси.

Жителів західних регіонів чекають снігопади. Температура повітря вночі знизиться до -7 градусів, у денний час доби покаже в середньому +1 градус.

Ілюстративне фото (pixabay.com)

На Півночі також йтиме сніг. Стовпчик термометра покаже вночі до -4 градусів, а вдень - до +1 градуса.

В центральних областях також прогнозують опади. Вночі температура повітря складе близько -5 градусів, вдень очікується до +1 градуса.

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У п'ятницю в Києві буде сніг. Температура повітря вночі становитиме від -2 до 0 градусів, а вдень - близько 0 градусів.

14 грудня за народним прогнозом знаменне таким святом, як Наумів день. Йому приурочена приказка - "грудень снігом око радує, а морозом вухо рве".

Як повідомлялося раніше, народний синоптик Наталка Діденко попередила українців про опади та сильному вітрі.

Також ми писали про те, що синоптики розповіли про різке погіршення погоди в Україні.

Нагадаємо, в Україні раніше через глобальну зміну клімату напророкували пропажу "традиційно" холодної зими.

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Відео: РБК-Україна